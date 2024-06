Arrancó concurso que blanquea a “nepobabies” y jóvenes se presentan con resignación

Con una interesante cantidad de jóvenes postulantes, arrancó esta mañana el concurso convocado por la Cámara de Diputados para la contratación de 50 nuevos funcionarios en un proceso catalogado como de blanqueo a los denominados “nepobabies”.

Los cargos ofrecidos, a diferencia de los ocupados por los hijos de los políticos, exigen cierto tipo de preparación académica. Anoche, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, anunció la eliminación del requisito de la experiencia previa para acceder a la mayoría de ellos.

En este concurso no están vedados los parientes de legisladores y políticos, y los “nepobabies” seguirán en sus cargos. Con esto superarán la barrera de los 1.500 funcionarios ubicados solo en esa Cámara.

El proceso se extenderá hasta el 29 de junio y la lista de los puestos disponibles se puede consultar en la página de la Cámara.

Latorre justificó diferencia salarial con “nepobabies”

Consultado acerca de la diferencia de salarios entre los ofrecidos para los que concursan para uno de los 50 cargos con los denominados “nepobabies”, respondió con evasivas, hablando de las categorías salariales. “Finalmente son los rubros que estaban presupuestados”, dijo.

“Nosotros, a diferencia del ‘modo tradicional’ acá en la Cámara de Diputados, que es la designación a través de los cargos de confianza, estamos abordando este salto al mérito que es la posibilidad de que estos jóvenes accedan en base a su formación”, agregó sin responder a la consulta.

Justificó, por ejemplo, que para los que quieran acceder a un cargo con un salario de G. 17 millones deban contar con una maestría, a diferencia de Montserrat Alliana -hija del vicepresidente-, que recibe más de G. 18 millones contando apenas con una licenciatura en Relaciones Internacionales.

Aseguró que con este concurso se está “rompiendo” con “lo que siempre sucedió”, aunque sin destituir a los hijos y parientes de los políticos que continúan en sus cargos.

Jóvenes se presentan con resignación

Algunos de los jóvenes que se presentaron este lunes al concurso convocado por la Cámara de Diputados se mostraron resignados ante la diferencia que hay entre ellos, sin ningún tipo de respaldo político, y los “nepobabies”.

“Ojalá que sea transparente, pero no quisiera opinar mucho porque la justicia en Paraguay y la corrupción es muy alta”, dijo uno de ellos. Confrontado con la diferencia salarial, dijo que “en todo el Paraguay es así, no siempre es muy justo”.

“No me parece justo en algunas ocasiones, pero no puedo hacer mucho desde mi posición. Quiero trabajar y necesito un buen trabajo. Estuve en otros trabajos, pero me costó adaptarme a la injusticia que había”, añadió.

“Yo me conformo, pero lo ideal sería que haya un cambio muy radical en todo el país”, dijo y admitió su resignación ante ese trato desigual.