Proyecto cartista de control a ONG busca someter voces críticas, dice Burt

El titular de la Fundación Paraguaya, Martín Burt, expresó su postura a favor del proyecto de ley que plantea la transparencia de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Opinó que la propuesta legislativa cartista busca “matar a las organizaciones civiles”, y revivir el stronismo silenciando a las voces críticas.

Advirtió que la característica principal de las organizaciones no gubernamentales es precisamente ser críticas, por lo que el Gobierno debería incluso pedir que todos los sectores de la sociedad civil se manifiesten tanto a favor como en contra de la postura oficial del gobierno. “Tiene que haber disenso porque cuando hay una sola verdad, eso crea un retroceso para la democracia”, dijo.

Añadió que fueron 30 años muy difíciles de construcción para que ahora, utilizando el pretexto de la mayoría, perjudiquen el proceso democrático.

“No es cierto que buscan la transparencia”

“No es cierto que buscan la transparencia, porque no buscan esto en gastos sociales de Itaipú; nunca les interesó, no les preocupa de dónde saca Cartes su dinero, o cómo se financia el Partido Colorado. No es cierto que buscan transparencia, buscan perseguir a los opositores”, criticó Martín Burt.

Contó que el legislador Gustavo Leite le dijo personalmente que “no les gustan” las organizaciones como Alma Cívica y Juntos por la Educación.

“Si no les gusta esta bien, pero no podemos estar a favor del sistema educativo paraguayo que es un fracaso total, en el que solo 4 de 10 criaturas terminan la escuela. ¿Cómo no va a haber una sociedad civil crítica y preocupada?”, cuestionó Burt.

Fundación Paraguaya no recibe dinero, asegura

Enfatizó que la Fundación Paraguaya no recibe dinero del Estado, y que la Escuela Agrícola de Cerrito tiene éxito “justamente porque no recibe plata del Estado”.

Recordemos que este lunes, la Comisión de Legislación del Senado recibió a cinco representantes de Organizaciones No Gubernamentales para que estas dieran su parecer sobre el cuestionado proyecto de ley del cartismo, con el que se busca controlar a las ONG. Estas organizaciones fueron Semillas para la Democracia, Codehupy, Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Fundación Paraguaya y Fundación Moisés Bertoni.