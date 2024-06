Con ley de ONGs, cartistas buscan acallar críticas y desviar temas a lo “Nazi”

-Las dictaduras siempre atacan a las ONGs dijo hace poco el embajador de la Unión Europea. ¿Hay alertas internacionales sobre lo que planea el gobierno?

-Si. El embajador de la Unión Europea tiene razón. Los gobiernos autoritarios, las dictaduras tanto de derecha como de izquierda en el mundo, y en la región en particular, atacan a las organizaciones de la sociedad civil porque no quieren control, no quieren ser controlados, no quieren contrapesos. Buscan tener la hegemonía, el control absoluto del poder. Y de que hay alertas internacionales sobre lo que planea hacer el gobierno, si las hay. Justamente en el marco de la próxima asamblea de la OEA varias organizaciones de la sociedad civil, tanto paraguayas como de la región, van plantear justamente los temores por las leyes que están dándose en muchos países autoritarios de la región. Sobre todo hay muchisima preocupación por lo que está pasando en Nicaragua, en Perú, en el Salvador, lo que pasa en Venezuela y la nueva ley que salió. Y también hay muchísima preocupación por otras regiones del mundo como por ejemplo dictaduras como la de Hungría que tiene leyes similares.

-El cartismo habla de transparencia de fondos e impedir “agendas” extranjeras pero los activistas dicen que se busca silenciar las críticas.

-Yo creo que no importan las “agendas extranjeras”, es un discurso nada más, un relato. Yo creo que lo que se busca es silenciar las críticas. Se busca evitar el control, los pesos y contrapesos, las críticas que pueden ayudar a construir una democracia. No existe una democracia cuando no hay pesos y contrapesos, cuando no hay libertad de expresión de organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía en general y fundamentalmente de la prensa.

¿Este proyecto es represivo y en realidad intenta absorber la cooperación internacional para darle uso político?

Ellos lo que intentan es justamente el control político de la organizaciones de la sociedad civil, porque existen muchas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones controladas por sectores políticos afines a este gobierno. Tenemos claramente el caso de Central, el caso también de Villa Hayes entre muchos otros. Entonces lo que buscan es básicamente el control político de las organizaciones y aquellas que tienen voces críticas y que alertan sobre ciertas situaciones que nos están conduciendo a un control hegemónico de los poderes del Estado y a un retroceso en términos de libertad de expresión son a las que buscan silenciar. Yo creo que ellos pueden intentar absorber el dinero de la cooperación pero no lo van a lograr, lo que van a lograr es lo que pasa en Nicaragua o Venezuela, que la cooperación se va ir directamente del país.

Hasta la propia vocera del Poder Ejecutivo, siendo vocera de la UIP, dijo que el gremio empresarial se opone a esto. ¿Qué opiniones tienen de los empresarios sobre el tema?

La UIP por ejemplo es un gremio que trabaja con muchísimos recursos de la cooperación internacional, tanto de la Usaif como de la Unión Europea y otros organismos que apoyan justamente a gremios también empresariales, no solamente a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo creo que esta posición de los gremios, ya con respecto a esta ley en la audiencia pública que se realizó, y con respecto a ciertas situaciones de copamiento y de abuso de poder como fue el caso de la expulsión de la senadora Kattya González, donde distintos gremios nacionales se manifestaron en contra y expresaron su repudio, yo creo que es una clara señal que hay preocupación en distintos sectores y en el empresariado en particular.

¿Recordas que el cartismo incluso amenazó con dejar sin fondos al Mecanismo de Prevención Contra la tortura por criticar la toma de Tacumbú?

Justamente esas son las voces críticas y que conste que el Mecanismo de Prevención contra la Tortura es una organización del Estado, no es de la sociedad civil. Yo no se si fue supina ignorancia o ‘miente, miente que algo queda’. Pero justamente el tema de las voces críticas, el poder expresar una opinión diferente es lo que caracteriza justamente a una democracia donde no todos tenemos que pensar igual. Eso no es una democracia, eso es una dictadura.

¿El gobierno apunta a desfinanciar, controlar y hasta comprar a las organizaciones civiles para evitar críticas, tal como hizo con la oposición tradicional (PLRA) y la oposición disruptora (Cruzada)?-

Yo creo que hay suficientes ejemplos de copamiento de las instituciones del Estado, de distintos sectores y justamente lo que buscan, y fundamentalmente, con un control hegemónico de todos los poderes del Estado y de sectores de políticos y de la sociedad civil es acallar las voces disidentes. Entonces, yo creo que si. Si lo pueden hacer lo van a hacer y de hecho lo están haciendo. Hemos visto lo que está sucediendo en el Congreso, las amenazas e incluso los chantajes de parte de ciertos senadores hacia el sistema de Justicia donde dicen ‘si yo entrego uno ustedes entregan otro’. Eso es claramente una evidencia de una falta total de entendimiento sobre lo que significa la independencia de poderes. Es un mecanismo absolutamente autoritario.

¿Busca limitar y restringir la participación de la sociedad civil en las políticas públicas?

Si y lo dicen sin ningún problema. Pero yo quiero recordar que el proceso para aprobación de la ley de Acceso a la Información pública fue llevado adelante durante 10 años por organizaciones de la sociedad civil que somos la que impulsamos esta política pública, que creo yo, que es la política pública probablemente más importante en términos de lucha contra la corrupción, desde la caída de la dictadura. Y no hay que olvidar que el que firmó y aprobó fue Horacio Cartes cuando era presidente, no presidente del Partido Colorado. También otras leyes como la ley de Financiamiento político, etc. son todas leyes que fueron impulsadas e incluso redactadas desde la sociedad civil. Eso está absolutamente permitido por Constitución, en ninguna parte dice que las organizaciones de la sociedad civil no pueden participar en políticas públicas. Entonces yo creo que son interpretaciones maliciosas que se hacen justamente con el objetivo de generar una situación incómoda y mentiras y existe claramente una intencionalidad de ‘mentir mentir que algo queda’. Es un proyecto parecido al de (Joseph) Goebbels cuando hacía propaganda Nazi.

Buscan distraer temas como el crimen organizado

¿Molesta al gobierno el trabajo contralor y que buscan satanizar y cercenar la libertad de expresión?

Si creo. El proyecto hegemónico justamente en este momento lo que busca es silenciar cualquier voz que sea disidente a la de ellos y también muchas veces con este tipo de discurso, lo que buscan es no solo satanizar el trabajo que hace la sociedad civil y algunos sectores de la oposición, sino distraer sobre aquellos problemas más graves dentro de nuestra sociedad, como es por ejemplo la emergencia del crimen organizado que en este momento Paraguay está entre los países con mayor ranking. ¿Eso qué significa ? que el crimen organizado en sus distintas formas se está apoderando de nuestras instituciones. Entonces cuando satanizas y tenes estos discursos de voces críticas que justamente ponen en la mira este tipo de situaciones, es que el gobierno busca distraer, tratar de desviar la atención para no tener críticas y lo mismo con la aplanadora que están construyendo en el Congreso comprando votos, comprando voluntades, comprando conciencias.

A Basilio Núñez, el proyectista, nunca le molestó las libertades de las ONGs mientras su familia controlaba la OPACI, que maneja dinero público, que nunca rindió cuentas y que roba a cada ciudadano con cada licencia de conducir.

Es un poco lo que te decía. Existen una gran cantidad de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que operan con sectores afines al gobierno de turno, en este caso al movimiento Honor Colorado, y que hasta donde yo sepa han recibido muy pocas sanciones o ninguna sanción, ningún tipo de control. ¿Quién le controla a ellos? nosotros tenemos muchísimos controles y es falso que las organizaciones de la sociedad civil, que reciben fondos no tengan control, tienen muchísimos controles, somos controlados no solamente por la cooperación internacional, sino por la Seprelad, hacemos rendiciones de cuentas al Ministerio de Economía Etc. También tenemos auditorías permanentemente, entonces evidentemente esto es una intención de beneficiar a los amigos y garrote para los enemigos.

En Central Hugo Javier González (ANR, HC) también usó a las oenegés fantasmas para obras invisibles. ¿Dijeron algo los cartistas?

Tenemos casos muy claros. Tenemos el caso de Hugo Javier, el caso de la Opaci por no citar algunos otros más porque en varios municipios del interior ha pasado la misma cosa. Entonces claramente ellos satanizan el trabajo que hace la sociedad civil pero solamente focalizandose en algunas pocas organizaciones que justamente son las que han generado una serie de trabajos que han permitido avanzar en términos de lucha contra la corrupción de una manera impresionante en la sociedad civil paraguaya.

Una dirigente dijo que esta ley va a “matar” a todas las comisiones vecinales del Paraguay y ollas populares que salvaron vidas en pandemia.

No solo van a matar las comisiones vecinales, van a matar cualquier tipo de organización porque existen una serie de sanciones en el proyecto de ley que además mezcla lo público con lo privado, y que puede ser aprobado de todas maneras en el Congreso pero eso puede implicar tener consecuencias finalmente judiciales de pedidos de inconstitucionalidad. Pero una comisión vecinal, un comité de barrio, los Boy Scouts, las Iglesias mismas de todo tipo van a ser pasibles de una serie de sanciones y de los ordenadores de gastos aún más grandes que van a buscar restringir y limitar la participación ciudadana. ¿Qué van a hacer? lo que hace cualquier estado corporativo y fascista, centralizar todo a través del Partido, ‘el Estado soy yo’. Entonces yo creo que esta es una arremetida de un corte autoritario, muy peligroso, que tendría que llamarnos poderosamente la atención y preocuparnos a todos los sectores de la sociedad civil porque si hoy vienen por mi, mañana van a venir por ti, y hay que tener en cuenta eso.