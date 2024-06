Peña afirma que el crimen organizado es una amenaza

“Estoy convencido que la seguridad no es un valor más, un objetivo entre otros, sino la piedra sobre la cual se construye toda convivencia civilizada. Sin seguridad, simplemente no hay vida humana decente posible. La inseguridad no solo nos toca en lo personal, sino que va mucho más allá: socava las bases de nuestras democracias, al erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones destinadas a protegerlos”, expresó el presidente Santiago Peña, durante la ceremonia inaugural de la 54° Asamblea General de la OEA.

Es la tercera ocasión que nuestro país alberga la cita continental de ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países miembros (ausencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba). Las anteriores fueron en 1990 y 2014.

En su alocución, Peña dijo que el crimen transfronterizo, el narcotráfico descontrolado, el terrorismo y las organizaciones delictivas, nos ponen a prueba diariamente y ponen en jaque nuestro modo de vida. “No es poco lo que está en juego, señores: es una amenaza de destruir nuestra esencia misma”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Les insto entonces, amigos, a buscar en esos mejores ángeles a la respuesta a la inseguridad y al crimen organizado, que los derrotemos no siguiendo su promesa de destrucción, odio y resentimiento, sino por el camino del bien”, expresó.

El secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo Luis Almagro, hizo un discurso en tono de despedida. Resumió sucintamente su gestión que el 2025 cumplirá 10 años.

Como se manejaba en el ámbito diplomático, el propio Peña anunció la nominación del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, como aspirante a secretario general de la OEA.

Lea más: Peña confirma candidatura de Rubén Ramírez para secretario general de OEA

Cartes en primera fila

El expresidente de la República (2013-2018) y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, estuvo presente en el BCP. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos lo declaró “significativamente corrupto”, canceló su visa (2022) y le aplicó sanciones financieras en enero del 2023.