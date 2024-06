En marcha plan de concejales para extender ilegalmente sus mandatos

Nerviosos ante la imposibilidad de defender con argumentos su planteamiento de extender hasta 2028 el mandato de las autoridades municipales, se retiraron representantes de los grupos de concejales municipales que ayer se reunieron en la presidencia de la Cámara de Diputados, con el titular de la institución, el cartista Raúl Latorre.

El legislador se limitó a escuchar sus planteamientos. Incluso, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ya rechazó este plan mau.

El concejal Ernán Ayala Caballero, colorado de la ciudad de Caaguazú, quien dijo hablar en representación de las “Juntas Municipales del Paraguay”, afirmó que supuestamente tienen el respaldo de unos “1.350 concejales municipales de 147 municipios”.

“Estamos haciendo llegar una nota al presidente de la Cámara de Diputados para que se pueda tratar la unificación de las elecciones hasta 2028 para que podamos nosotros, como concejales municipales, y los intendentes llevar una buena administración municipal”, afirmó Ayala.

Como argumento, alegan un supuesto ahorro, debido “al gasto que representa a la Justicia Electoral cada elección”.

“Nosotros manejamos entre US$ 60 a 80 millones, lo que gasta el TSJE en cada elecciones. Nosotros tenemos cada dos años (y medio) elecciones. Nosotros podemos ahorrarnos esa plata e invertir esa plata para el pueblo, sea en Salud o Educación”, agregó Ayala.

El discurso suena atractivo, pero la realidad es que la mayoría de las administraciones municipales, apañadas por las Juntas Municipales, tienen sospechas de millonarias tragadas de fondos y, si prospera esto, todas ellas terminarán premiadas con una ilegal extensión de mandato.

Esto sin mencionar que el ahorro sería para los políticos, que se sabe destinan millones a sus operadores (punteros, miembros de mesa, veedores) el día de las elecciones.

“Para eso (controlar el uso del dinero) están las instituciones pertinentes que tienen que tomar cargos en el asunto (sic)”, dijo lavándose las manos Ayala, cuando en realidad es rol de los concejales ser contralores de la gestión de sus respectivos intendentes.

De hecho, los actuales intendentes y ediles municipales fueron electos por el periodo 2021-2025, solo cuatro años para regularizar el año extra que se dio el periodo anterior a consecuencia de la pandemia. Sin embargo, por ley, el año pasado se les extendió el mandato hasta 2026.

No contentos con esto, ahora quieren aferrarse otros dos años más, sin siquiera plantear argumentos jurídicos y violentando la Constitución.

La Constitución, lo último que analizan

El concejal fernandino y cartista, Blas Velázquez (hermano de Julio César Velázquez), reconoció que para ellos lo último a analizar es si viola o no la Carta Magna y que supuestamente sería “por una única vez”.

“Esto empieza hoy con el proceso y la iniciativa de los concejales de todo el país, y luego tendrá la cuestión correspondiente en qué estadio vamos a encontrarnos en ese sentido. Jurídicamente, es viable. Políticamente, vamos a analizar eso y qué dicen los legisladores y dirigentes políticos, y posteriormente a ello veremos si constitucionalmente es atacable o no”, dijo Velázquez.

TSJE, parte “interesada” en extensión de mandatos

El presidente del TSJE, César Rossel (PLRA), fue contundente en rechazar la prórroga de mandato. “Fueron elegidos por 5 años, fin de la historia”, sentenció.

“La Justicia Electoral tiene un interés directo porque va a administrar presupuesto”, alegó el concejal colorado Jorge Fleitas, como si su plan de atornillarse no fuera un “interés directo”.

El cartista Latorre se muestra tibio, por ahora

Tras recibir a la comitiva de concejales, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), evitó adelantar una posición respecto al plan de extender el mandato de las autoridades municipales hasta 2028. La propuesta, de aprobarse, abriría las puertas para que dirigentes políticos con cargo extiendan sus mandatos mediante mayorías coyunturales, sin pasar por elecciones.

“Entiendo (la crítica al aspecto constitucional) y creo que en esta situación, es una preocupación que habría que transmitirles a ellos (proponentes). En este momento, no hay ningún planteamiento, no hay ningún colega que en forma de proyecto de ley oficialice o introduzca en el debate parlamentario esta cuestión puntual. Hasta el momento, es una manifestación particular de estos concejales”, se excusó.

Consultado sobre la similitud con el “Firmatón” para la reelección mau de Horacio Cartes en 2017, evitó el tema, diciendo: “Esa era una cuestión más popular” (sic).

Diputado Benítez pide a “idiotas” que renuncien

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) fustigó con dureza el planteamiento hecho por un grupo de concejales para extender su mandato hasta 2028, tildándolos de “idiotas” y exigiendo que renuncien y se dediquen a otra cosa, si no están a gusto con el tiempo para el cual fueron electos.

“¿Por qué no proponen también extender el mandato de Peña por 10 años? Para abaratar costos. Manga de idiotas”, disparó el diputado opositor en su cuenta de X (ex-Twitter), ofuscado sobre todo porque el planteamiento de extender mandatos mediante decisiones políticas implicaría un riesgo a la democracia.

“Qué argel me pone este grupo de concejales idiotas que sin ninguna vergüenza proponen una violación a la Constitución Nacional. Extender mandatos por antojo de algunos nos puede llevar una vez más al camino de un autoritarismo. Bien les harían a sus distritos si renuncian y se dedican a otra cosa”, enfatizó el legislador opositor de Central.