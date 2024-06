Filizzola: baja calidad legislativa en primer año del nuevo Congreso

La semana entrante arranca el segundo año del actual periodo parlamentario 2023-2028 y el senador opositor Rafael Filizzola (PDP) lanzó varios cuestionamientos a la gestión del primer año, en líneas generales del Congreso, pero puntualizó en las acciones cartistas con su mayoría de votos.

En contacto con ABC AM 730, resaltó que existe una baja calidad en el procedimiento desde que llega un proyecto de ley hasta que se sanciona o rechaza. “Las comisiones no trabajan bien por apresuramiento de la mayoría que no presta atención a la técnica legislativa”, dijo.

Insistió en que las propuestas deben ser bien estudiadas. “En este primer año, el Congreso fue un ‘pasamanos’ del Poder Ejecutivo. Se aprobaron leyes sin discusiones, como el caso de la Policía en el que había 240 artículos y fue sancionado a libro cerrado”, ejemplificó Filizzola.

Consideró que este tipo de actuaciones generará problemas porque no se tiene un proceso parlamentario.

Alto nivel de transfuguismo, según Filizzola

Otro punto que evaluó el legislador, es que se observaron niveles grandes de transfuguismo. “Nunca vi esto, de 22 opositores que estábamos inicialmente, ahora estamos 13. Otros se afiliaron directamente a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

A su criterio, que el Gobierno tenga “satélites” no le asegura nada. Afirmó que el oficialismo no comprende que siendo arrogantes y prepotentes están perdiendo fuerza para lograr consenso. “Les costará crear confianza”, sentenció.