Fuerte rechazo a plan ilegal de ediles de extender su mandato hasta 2028

Finalmente, el viernes pasado se concretó lo que hace tiempo era un rumor, que un grupo de concejales municipales tienen interés en “unificar” las elecciones generales con las municipales en 2028, aunque el objetivo de fondo es atornillarse en el cargo durante dos años más, ya que sus mandatos fenecen en el 2026.

“Estamos totalmente en desacuerdo, es claramente inconstitucional. Situaciones de fuerza mayor pueden permitir que, eventualmente, se corra el mandato unos meses, algo por el estilo, pero así como ellos plantean, sean años para unificar las elecciones en el 2028 es inconstitucional, pero aparte, no es razonable”, afirmó el senador Filizzola del Partido Democrático Progresista (PDP).

Enfatizó que la idea de extender mandatos por ley fundamentalmente es un riesgo para la Constitución Nacional y la democracia.

“Es una iniciativa nefasta, además de inconstitucional. El Congreso, a una persona electa por tantos años, no le puede dar años de más para que ejerza un cargo de elección popular” y hacerlo “sería un ataque más a una democracia que está asediada, porque hay una herida autoritaria con este gobierno”.

Como muestra un botón, por ello citó el caso de la cuestionada pérdida de investidura de la senadora Kattya González (PEN), que, según dictaminó la Fiscalía, fue “inconstitucional” al violar varios derechos fundamentales.

Para Filizzola, la idea de extender el mandato hasta 2028, no solo es insalvable desde el punto de vista constitucional, sino que remarcó que “desde el momento que no es constitucional, no hay ningún procedimiento ni por ley ni por nada (para promoverlo)”. Agregó que tampoco desde la lógica operativa, ya que considera impensable someter al elector a una única elección donde tenga que elegir, cuanto menos, siete candidaturas.

“En los departamentos del país se van a tener que votar: Presidente, gobernador, intendente, senadores, diputados, concejales departamentales y municipales. Va a ser una barbaridad y, además, no se aconseja mezclar porque son lógicas distintas y son elecciones distintas, una cosa es el plano nacional y otra el local”, insistió.

Por otra parte, el pasado viernes, el futuro presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez reiteró que, supuestamente, el movimiento Honor Colorado no promueve ni respalda esta iniciativa.

“Voy a opinar por cuarta vez y de la misma manera: totalmente antidemocrático, inconstitucional, es no leer la realidad. Si yo fui electo por cinco años, por 5 años tengo que estar. No puedo alargar el mandato del pueblo”, dijo Núñez, que forma parte del Comando Político de HC.

“Caradurez, desvergüenza extrema de quienes deben representar a su pueblo. Olvidando su juramento, en contra de la voluntad popular, atentando contra la Constitución Nacional, expreso mi rotundo rechazo a la intención de concejales e intendentes municipales de extender su mandato”, apuntó por su parte el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas.

“Estúpida idea”, considera Amarilla

Otra que fustigó fuertemente contra la propuesta de los concejales de extender su mandato fue la senadora Celeste Amarilla (PLRA), que se pronunció a través de su cuenta en X (ex-Twitter).

“Estúpida idea, ya ni vale la pena explicarles que es inconstitucional porque son tan estúpidos como su idea. Si los parlamentarios caen en esa tentación estarán abriendo una puerta muy pero muy peligrosa que puede terminar muy mal y con un costo altísimo. Cuidado con caer en la tentación... siempre podrá haber otro marzo”, dijo Amarilla, haciendo alusión a que en dicho mes ocurrieron históricas protestas que también tuvieron, lastimosamente, finales trágicos.