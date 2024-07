Bachi visita a su hermano preso por corrupción antes de asumir como titular de la Cámara de Senadores

El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) se encargó ayer de intentar acaparar toda la atención mediática y de las redes sociales para su asunción a la presidencia de la Cámara de Senadores. Llegó a las 08:30 a en un Chevrolet Opala del año 1977 al que llama “Bachi móvil” acompañado de su familia.

El acto de traspaso de mando de la presidencia del Senado que acostumbraba ser un momento sencillo de casi nulo protagonismo ayer se convirtió en toda una ceremonia exclusiva.

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) entregó la presidencia del Senado a Núñez ante la presencia de senadores, diputados invitados, el vicepresidente Alliana; el director de Itaipú, Justo Zacarías, entre otras autoridades. Hasta hubo discursos de por medio. Acompañan a Núñez, el senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) como vicepresidente primero del Senado y el expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, como vicepresidente segundo de la Cámara Alta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al filo del medio día se hizo el acto del corte administrativo donde estuvieron senadores cartistas y aliados, autoridades de la Contraloría General de la República, la Escribanía Mayor de Gobierno y funcionarios administrativos.

Lea más: Por orden de Cartes expulsaron a Kattya y deterioraron la democracia

Núñez quien ya había adelantado que no iba a acatar el fallo de la Corte si resuelve a favor de la exsenadora expulsada, Kattya González (PEN), dijo ayer que será “un demócrata” y que no perseguirá a sus colegas como tampoco maltratará a funcionarios. Luego señaló que decidirán en bancada si acatan o no la resolución judicial cuando se le consultó puntualmente sobre el posible retorno de Kattya.

Como parte de su discurso, Bachi confirmó que antes de llegar al Congreso fue a visitar a su hermano Óscar Venancio “Ñoño” Núñez -aunque no lo mencionó-, quien se encuentra preso en Viñas Cue tras ser condenado por lesión de confianza y administración en provecho propio por daño patrimonial de G. 42.500 millones cuando era gobernador de Pdte. Hayes.

Bachi entró en contradicciones porque inicialmente dijo que respetará a las minorías, pero también a la mayoría. Añadió que respetará el debate pero limitará el tiempo de intervenciones.