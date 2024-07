Desvío de G. 500.000 millones: concejal pedirá hoy que se procese a “Nenecho” por desacato

Álvaro Grau, concejal de Asunción, confirmó que este martes estará solicitando al juzgado la intimación al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, ante el evidente desacato a la orden de entregar la información sobre el destino de los G. 500.000 millones de los bonos.

“Caso contrario, que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para que se lo procese por desacato a una orden judicial. Las órdenes judiciales no se discuten ni se hacen a medias, se cumplen y listo”, dijo.

“Este tipo parece que cree estar por encima de una orden judicial, de las leyes, de las instituciones, de cuanta persona le haga algún tipo de pregunta o le exija transparencia sobre el uso del dinero público”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la presentación que realizó el intendente en la última sesión de la Junta, dijo que “entregó un documento que no dice nada nuevamente” y que “volvió a hablar por más de cuatro horas y no dijo nada. No presentó ningún extracto bancario, ninguna conciliación que pueda decirnos a dónde fue a parar el dinero”, criticó.

NOTICIA EN DESARROLLO.