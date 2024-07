Informe de gestión de Santiago Peña: los cinco fracasos o “no logros”

En su informe de gestión ante el Congreso, el presidente Santiago Peña (ANR-HC) destacó sus logros durante su primer año, así como también realizó cuestionamientos en torno a la administración del anterior gobierno de Mario Abdo Benítez.

El mandatario, no obstante, tuvo cinco “no logros” durante estos 12 meses de gestión:

Negativa a aumento de impuestos a tabacaleras

El Ejecutivo no logró que las tabacaleras paraguayas paguen un 2% más de impuesto para el financiamiento de fármacos oncológicos, pese al reclamo de pacientes ante el déficit constante que denuncian.

Desde diversos sectores cuestionan que no hubo impulso del gobierno de Peña para ejercer un lobby y obtener el aumento impositivo a las tabacaleras, sector considerado privilegiado por el Ejecutivo. Incluso, se menciona que esto le hubiera permitido contar con mayores ingresos para la crisis de provisión de medicamentos oncológicos y acallar las críticas de opositores.

Vetó un artículo de ley de acceso a la información pública

El Poder Ejecutivo objetó, el 3 de mayo pasado, el “inciso G” del artículo 10 por considerarlo inconstitucional, pues alegó que violenta el derecho a la intimidad y colisiona con el secreto estadístico del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El artículo 10 menciona, entre otros puntos, que los ciudadanos podrán acceder a los beneficiarios de tierras públicas, rurales o urbanas, transacciones diarias del billetaje electrónico, actualizadas por semana, el detalle de los subsidios pagados a transportistas. Los contratos de obra pública y detalle de pagos. Las reuniones del Consejo de Ministros. Los beneficiarios de regímenes de fomento y promoción (inversiones, maquila, APP, entre otras). Los datos del observatorio de combustibles y las resoluciones de universidades nacionales, entre otros.

Vetó ley que impedía puentear a la Contraloría

El 22 de diciembre, Santi Peña vetó el proyecto de ley que pretendía eliminar el “puenteo” a la Contraloría General de la República (CGR), recurriendo al Tribunal de Cuentas.

Este proyecto de ley era considerado clave contra la corrupción e iba a permitir una eficiente fiscalización de entes públicos.

La mayoría cartista que domina la Cámara de Diputados aceptó el veto total de Peña y lo mandó al archivo.

No fortaleció la Secretaría de la Función Pública (SFP)

A pesar de los cuestionados casos de presunto nepotismo en el Congreso y otros entes del Estado, el Ejecutivo no fortaleció la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El fortalecimiento de dicha secretaría, según algunos sectores, hubiera permitido combatir los casos de nepotismo. Sin embargo, dicha institución ni siquiera emitió un pronunciamiento concreto sobre los casos que tomaron estado público.

Doble vara en sus discursos políticos

También se le cuestiona su silencio atroz en la expulsión del Senado de Kattya González (PEN), ocurrida en febrero y contra la cual la opinión pública ha manifestado su rechazo e, incluso, la comunidad internacional ha expresado cuestionamientos.

El jefe de Estado había preferido no opinar sobre el caso y se limitó a decir que es otro poder del Estado y que la decisión no es de su competencia

No obstante, en reiteradas ocasiones se pronunció sobre el proceso penal que enfrenta el senador cartista Erico Galeano. Incluso, justificó que los legisladores hayan “des-desaforado” a su correligionario porque había alegado que la Fiscalía no halló elementos contundentes y no avanzaba en la investigación.