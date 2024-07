Soria enumera las contradicciones de Peña sobre Itaipú en su informe de gestión

Entre los errores y olvidos en su informe de gestión sobre Itaipú, el presidente Santiago Peña denunció que encontraron “actas secretas” pero no aclaró cuáles y también sostuvo que se enteraron que en dos años consecutivos su predecesor cedió ante “las pretensiones de Brasil alrededor de US$ 1000 millones en tres años”.

Al respecto, el exdirigente colorado Gerardo Soria, quien fue expulsado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por críticas a Horacio Cartes, escribió en redes sociales que el informe de Peña fue “falaz”.

“El presidente mencionó que encontró Itaipú con actas secretas y con un pérdida de U$ 1.000 millones por culpa de la tarifa anterior. Parece que el presidente sufre de amnesia selectiva porque se olvidó de mencionar que su principal ‘asesor político’ es el mismo José Alberto Alderete, quien fue Director General de la Entidad y que renunció por el escándalo de la supuesta acta secreta”, escribió.

También hace mención al caso de Magnolia Mendoza (esposa de Silvio “Beto” Ovelar), quien fue nombrada como directora Jurídica de la Binacional y asegura que tanto ella como Alderete “seguro podrán hablar con mucha propiedad sobre estas actas”.

Santiago Peña “continúan mintiendo” sobre Itaipú

Soria también apuntó que “continúan mintiendo con el supuesto ‘logro histórico’ ya que el mismo había reconocido a la prensa que sólo era U$ 200 millones”,

“Lo que el presidente Santiago Peña no dice es que por aprobar la ‘tarifa histórica’ renunciamos a partir del 2027 a los gastos sociales (US$ 650 millones por año) y que la ANDE está pagando una tarifa más alta por el retiro de energía por lo cual no se puede bajar la tarifa de consumo a todos los paraguayos”, apuntó.

Con esto, el expulsado colorado pregunta al mandatario: ¿Qué va a pasar a partir del 2027, año en el que ya no vamos a recibir esos US$ 650 millones? Sí eso no es entrega, entonces, ¿qué es?”.

Como parte de su informe, Peña insistió en calificar el acuerdo sobre la tarifa de Itaipú como “histórico”, porque garantizaría a nuestro país un ingreso anual de US$ 1.250 millones pero tal como ocurrió el jueves 9 de mayo, no aclaró cómo ese monto ya se encuentra conformado.

