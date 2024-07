Senador propondrá derogar la ley “Riera-Zavala”

Este viernes, el senador José Oviedo (Cruzada Nacional) anunció que presentará un proyecto que plantea derogar la Ley 6.830/2021, conocida como “ley Riera-Zavala”, que modificó el Código Penal para elevar de delito a crimen la invasión de tierras privadas, aumentando hasta a 10 años de prisión las penas carcelarias.

El senador Oviedo opinó que “el Congreso legisló en contra de su pueblo” al aprobar esa ley impulsada por los entonces senadores Fidel Zavala (Patria Querida) y Enrique Riera (ANR), este último actual ministro del Interior.

Expresó que se trata de una “ley garrote” que se utiliza “en contra de los más vulnerables” de forma desmedida.

Señaló como ejemplo la desigualdad en la actuación de las autoridades con los ocupantes de un asentamiento en el distrito de Edelira, departamento de Itapúa, quienes fueron desalojados en un aparatoso operativo con cientos de agentes de la Policía, y las acciones contra los ocupantes ilegales de la Finca 916 de Villa Hayes, entre los que había adinerados políticos y empresarios contra los cuales la Policía no actuó de la misma forma.

“¿Por qué la gente pobre de Edelira es desalojada violentamente? ¿Por qué no se actuó así con la gente de la Finca 916?”, preguntó el senador.

Respeto a la propiedad privada

El legislador opositor dijo que derogar la ley “Riera-Zavala” no implicará que deje de garantizarse la propiedad privada, sino que buscará que no se use “extrema violencia sin un previo juicio”.

“En la época (de la presidencia de Fernando Lugo) igual se hicieron desalojos; se hicieron 62 desalojos y no fueron violentos. Van a seguir los desalojos”, dijo.

Agregó que planea reunirse hoy con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para indagar sobre los protocolos que tiene la Fiscalía para la realización de desalojos.