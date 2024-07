Viralizan audio de Penner a chaqueños durante campaña electoral: lo que dijo de Horacio Cartes

La afiliación oficial del senador Orlando Penner (ex-Patria Querida) al Partido Colorado de la mano del cartismo provocó la molestia de muchas personas, sobre todo pobladores del Chaco, territorio del que es oriundo.

Nadie resiste al archivo, dice un dicho y fue justamente lo que le pasó a Penner tras la viralización en distintas redes sociales de sus declaraciones a un grupo de Whatsapp de pobladores de esa región del país.

El audio fue enviado, aparentemente, tras las elecciones y antes de que se conociera oficialmente la lista de senadores electos. En el audio se escucha a un muy molesto Orlando Penner reclamando a algunas de estas personas el no haberlo apoyado, en la convicción de que quedaba fuera de esa lista.

Pero lo que más llama la atención es lo que dijo de Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, al que hoy visitó por su cumpleaños y al que le “obsequió” su afiliación.

Orlando Penner: “Sigan festejando en el quincho del narcotraficante”

La molestia de Penner, aparentemente, era contra aquellos integrantes del grupo que decidieron apoyar abiertamente la lista cartista y la de Payo Cubas. Los nervios lo traicionaron y dijo cosas de las que hoy, posiblemente, se arrepiente.

“Y bueno, quedaremos afuera seguramente ahora y tendremos tiempo para nuestra familia, nuestra salud y nuestros negocios particulares, y ustedes se recostarán en los senadores de Payo y seguirán festejando en el quincho del narcotraficante, significativamente corrupto y así no tienen vergüenza”, expresó.

“Muchos de ustedes son honorables en este grupo. Yo sé eso, pero no puedo seguir callando, no quiero ser hipócrita. Eso es pecado, hay que decir las cosas por su nombre. Yo pongo la cara y cuando quieran me convocan con escribano o donde quieran y vamos a ver quién tiene los pantalones largos puestos”, desafió.

“A los que prefieren a Cubas o al narcotráfico o creen que vamos a tener que dormir entre varones o entre mujeres, no más, porque este Efraín podría haber sido presidente y bueno, ahora tendrán su propio remedio”, concluyó.