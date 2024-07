“Nenecho” niega que se haya ofrecido terrenos municipales como garantía para nuevos préstamos

En conversación con medios de comunicación este jueves, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), negó que terrenos de la Municipalidad de Asunción hayan sido ofrecidos como garantía para la concreción de nuevos préstamos por casi 300.000 millones de guaraníes que la Intendencia pretende conseguir, mientras continúa la incertidumbre sobre el destino de 500.000 millones de guaraníes de la emisión de bonos para obras.

La Intendencia solicitó a la Junta Municipal de Asunción la aprobación de préstamos con tres bancos por un total de 299.000 millones de guaraníes para cubrir el déficit temporal de caja de la Comuna. Un mensaje de la Intendencia que detalla las ofertas de los bancos indica que dos de ellos piden garantías, pero no especifica qué ofreció la Municipalidad en concepto de esas garantías.

Lea más: Junta Municipal de Asunción solicitará documentos que garanticen el préstamo que pidió “Nenecho”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intendente Rodríguez afirmó hoy que afirmaciones de que se pusieron terrenos municipales como garantía “es mentira” y “malintencionalidad” (sic).

Afirmó que la “garantía” negociada consiste en que los bancos podrán debitar automáticamente de las cuentas de la Municipalidad los montos de las cuotas por los préstamos cuando estas lleguen a sus vencimientos.

“Lo que pide el banco es débito automático”, dijo. “Como cualquier ser humano, me piden que firme un papel por el que ellos, llegado el vencimiento, pueden debitar automáticamente (la cuota)”.

“No se esfumó la plata”

Consultado de nuevo sobre el destino de 500.000 millones de guaraníes de bonos emitidos por la Municipalidad para obras de infraestructura, pero que habrían sido destinados de forma ilegal a cubrir gastos corrientes como prestaciones de servicios y pagos de salarios, el intendente dijo que consultas sobre ese tema serán respondidas exclusivamente por su equipo jurídico.

Lea más: Nenecho: “Pagos de sueldos” aparecen desde cuenta donde estaban los bonos

“Yo me voy a dedicar a inaugurar obras, a trabajar, ya no me voy a dedicar a distraer el tiempo respondiendo cada rato las mismas preguntas de siempre”, dijo.

Repitió, sin embargo, su afirmación de que “no se esfumó la plata”.

Agregó que siente que tiene apoyo “primeramente de Dios, del equipo político al que pertenezco y de la ciudadanía, que no se traga mentiras o inventos”.