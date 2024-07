Expulsión de Kattya González: Bachi pide a Corte que primero analice la constitucionalidad de resolución

El senador Basilio Núñez, presidente del Congreso, decidió “devolver respetuosamente” a la Corte Suprema de Justicia la notificación sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya González (PEN) contra su expulsión como integrante de la Cámara de Senadores. En la nota, pide el control de constitucionalidad de la resolución N° 429, dictada el 20 de diciembre del 2023 por dicha Cámara.

En conferencia de prensa brindada esta mañana, el exsenador Sergio Godoy, asesor jurídico del presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, presentó su dictamen relacionado a la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de la expulsión de González.

Godoy señaló que realizando el análisis del expediente vio que la Corte Suprema de Justicia aún no definió la constitucionalidad de la resolución 429/23 del Senado, mediante la cual se había elevado la mayoría necesaria para expulsar a un legislador. Sostuvo que en la acción de inconstitucionalidad de la expulsión se “toma como cierta y constitucional” dicha resolución para indicar que el Senado aplicó otro procedimiento, pero no se analiza si es o no constitucional.

“Consideramos que el campo de acción, de decisión, está en manos de la Corte Suprema de Justicia y eso en una breve y respetuosa nota decimos, a través del presidente, a la Corte Suprema de Justicia. Que realicen el control de constitucionalidad de la resolución 429 del 2023″, mencionó.

Agregó que “todos los medios mencionaron que establecer una mayoría calificada para la pérdida de investidura era un autoblindaje” y muchos colegas suyos comparten ese criterio. ”La Constitución claramente dice que en caso de que no se establezca una mayoría, expresamente en la Constitución, regirá una mayoría simple de votos”, sostuvo.

Piden que Corte se expida sobre resolución aprobada por el cartismo

Recalcó que la Corte debe analizar dicha resolución y que el Senado ya hizo su control de constitucionalidad y eso está en el expediente, pues se determinó que el reglamento está por debajo de la Constitución Nacional, de acuerdo a la prelación de las leyes. “Esperamos que la Corte de una vez opine al respecto”, agregó.

“Nosotros somos respetuosos, esperamos conocer qué opina la Corte en su ámbito de competencia sobre esta resolución”, recalcó en otro momento.

Cabe mencionar que este reglamento interno fue aprobado en la última sesión del 2023, por la misma mayoría cartista, junto con “satélites”. Sin embargo, al momento de tratar la expulsión de Kattya, aseguraron que comprendieron que era inconstitucional y por eso lo dejaron sin efecto.

