En el caso Kattya, Godoy “deja mal a todos” expresa Rafael Filizzola

Dijo esto después que Godoy pidiera que la Corte analice la constitucionalidad del reglamento interno –que el cartismo violó– sobre el cambio de las mayorías necesarias para expulsar a un legislador.

“¿El Senado contesta traslado de la Corte pidiendo que se defina si es constitucional un reglamento? ¿Qué es esto? No tiene sentido. Así no funciona un proceso”, subrayó Filizzola en sus redes sociales.

La Corte no es consultiva

“La Sala Constitucional no es consultiva, no resuelve en abstracto sino en casos concretos en un expediente específico. De hecho ese punto puede formar parte de lo que debe analizar a instancia de la defensa de la senadora aunque no el único”, aseveró el congresista opositor.

“Obviamente la Corte no puede dividir un expediente en dos, en su sentencia dirá si el reglamento es válido o no y si lo actuado por el Senado es constitucional o no. Lamentable actuación del asesor jurídico del Senado. Y nos deja mal a todos”, sostuvo.

Finalmente resaltó que el reglamento citado es válido porque no fue derogado y tampoco fue cuestionada su constitucionalidad.

Godoy, exsenador cartista, fue designado como asesor jurídico por el titular del Senado, Basilio Núñez.

Liberales y aliados de HC reciben comisiones

El senador Líder Amarilla (PLRA) fue reelegido para presidir la Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones durante el período 2024-2025. La vicepresidencia recayó en la senadora Zenaida Delgado (ANR, HC - ExCruzada Nacional), y el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) fue designado como relator.

Amarilla, legislador opositor quien en la última sesión del Senado acompañó a los cartistas en el rechazo de la iniciativa “Chau Nepotismo”, dijo que darán prioridad al estudio del proyecto de ley que busca universalizar la pensión a los adultos mayores.

Por otra parte fue reelecto como presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, el senador José “Pakova” Ledesma (PLRA), mientras que el senador Édgar López (exPLRA) fue nombrado vicepresidente y la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) fue designada como relatora.

Ledesma también había acompañado el rechazo de “Chau Nepotismo” en la última sesión.

Igualmente, fue reescogido como presidente de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico el senador Sergio Rojas (PLRA), mientras que Rubén Velázquez (Yo creo) fue electo como vicepresidente y el senador Rafael Filizzola (PDP) como relator.

Por otra parte, los senadores “liberocartistas” Dionisio Amarilla y Hermelinda Alvarenga también fueron electos como presidentes de comisiones legislativas.

Es así que la Comisión de Cuentas y Control financiero, órgano que actúa de contralor de los proyectos del Poder Ejecutivo en la ejecución del presupuesto nacional, será presidida por Dionisio Amarilla, un aliado del gobierno de turno.

Por su parte, Hermelinda Alvarenga fue reelecta como presidenta de la Comisión de Cultura y Educación.