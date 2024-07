Salud pagó millones por reparación de ambulancias pero siguen en el taller

En total estado de abandono se encuentran varias ambulancias del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPyBS), en el barrio San Pablo de Asunción, en la cuadra del taller Bottana que sería la encargada que debía hacer las reparaciones.

Un equipo de ABC Color fue hasta la calle Ñangapiry C/ Mareiran Pérez Ramírez de Asunción, para ver el estado en el que se encuentran esos automotores de socorro.

Una ambulancia de la marca Toyota modelo Land Cruiser, con el código patrimonial N.º 011-310-06-371 con chapa AEJ 959, se encuentra en la calle hace más de 6 meses, según los vecinos.

Por la reparación de esta ambulancia Toyota, la cartera sanitaria había pagado G. 20.000.000 el 14 de diciembre último, de acuerdo con la planilla de pagos a la cual tuvimos acceso.

Juntamente con ese pago que se hizo en diciembre también figura otro y tiene que ver con una ambulancia de la marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, código patrimonial N.º 011-310-06- 0319 chapa UCC 014.

Reparación de ambulancias: Salud abrirá investigación

El actual jefe de Transporte del Ministerio de Salud, José Pérez, confirmó estos pagos y resaltó que abrirán una investigación.

“La Sprinter vino y hemos rechazado porque no vimos en condiciones. Si me das tiempo yo voy a Asesoría Jurídica para saber cuál es la situación”, puntualizó el jefe de Transporte. Prometió dar vía WhatsApp los nombres de los responsables, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos retorno.

En frente al taller Bottana se ubicaron además otras ambulancias, pero a juzgar por el estado en el que se encuentran, ya están ahí hace mucho tiempo.

Una de ellas tiene la inscripción del Hospital Indígena San Roque González de Santa Cruz, que está ubicado en Limpio.

También se observa una ambulancia del Hospital General de Barrio Obrero (HGBO), que ya se encuentra en total estado de abandono.

“Estos ya estarían en proceso de pago y reparación. Administrativamente son entes descentralizados”, mencionó a su vez Pérez. También desconoció el estado en el que se encuentran estas máquinas que son del Estado paraguayo y cuyos fondos para la reparación salen finalmente del Ministerio de Salud.

De acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el representante legal que aparece en todos los contratos (son varios) que firma el taller mecánico con las entidades es el señor Carlos Luis Patiño. Algunos de sus clientes son: El Instituto Paraguayo de Artesanía, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA y la Corte Suprema de Justicia.

En el interior del taller también se observaron varias camionetas del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), cuyos recursos también salen del Ministerio de Salud.

Tratamos de tener la versión del responsable del Taller Bottana del barrio San Pablo de Asunción, para saber cuál es la situación de esos vehículos, al llamar al número de teléfono con terminación 808 que aparece en los registros y que pertenecería al señor Patiño, pero hasta cierre de nuestra edición no tuvimos retorno.