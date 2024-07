Caso Luis Said: Lilian Samaniego pide respaldar a fiscales idóneos y comprometidos

La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) reconoció que existen influencias políticas en la justicia, pero afirmó que no se puede pretender que no exista, porque la Constitución permite que los órganos extrapoder sean integrados por representantes de ambas cámaras del Congreso y del Poder Ejecutivo.

“Lo que hay que hacer es que las personas más idóneas, más comprometidas con nuestra Constitución Nacional y con las leyes sean respaldadas en sus gestiones, no sean cuestionadas en caso de que tomen decisiones que correspondan. Eso es lo que hay que hacer”, dijo la senadora Samaniego.

Fue al ser consultada sobre la eventual remoción del fiscal Luis Said por supuesta mora en un caso denunciado en octubre de 2018 por el político colorado Ramón Retamozo, entonces titular de la Administración Nacional de Navegación de Puertos.

Samaniego dijo que, si alguna vez se hace la Reforma Constitucional, ya no tendrían que estar los políticos en estos lugares (en alusión al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Consejo de la Magistratura), si realmente se busca tener una justicia medianamente independiente. Sin embargo, dijo que lo que cada día más le sorprende son las conductas de las decisiones tomadas algunas veces fuera de la justicia.

Lo que Bachi dice entre líneas sobre caso Luis Said

El titular del Senado, Basilio Núñez (ANR, HC), indicó que no puede “preopinar” sobre la posible remoción del fiscal Said. Sin embargo, agregó que el agente cajoneó una denuncia del entonces titular de Puertos y actual senador colorado cartista, Retamozo.

“Como representante de un Poder (del Estado) no puedo preopinar, sí el mensaje de la Fiscalía debe ser que no se debe cajonear, no se tiene que poner en el freezer expedientes de denuncias, y miren que este caso ahora me involucré y sé de que era de la Administración de Puertos del Gobierno, donde estuvimos nosotros con Horacio Cartes. Entonces, el motivo no sabemos, pero ya saben también que él (Said) cree que uno de los que está por su destitución soy yo”, dijo el senador.

En un momento también dijo que quiere que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga su trabajo sin influencias políticas y mediáticas de nadie. Núñez estaría interesado en la destitución del agente fiscal porque acusó y logró que su hermano, el exgobernador de Presidente Hayes, Óscar “Noño” Núñez, sea condenado a 11 años de cárcel por el delito de lesión de confianza y administración en provecho propio.

“Bachi” indicó que la mora judicial continúa no solamente en la Fiscalía sino en la Corte con los jueces y recordó que en la Cámara de Diputados está pendiente de estudio un proyecto de ley que ataca la mora. Recordó que en el 2018 lo acusaron por enriquecimiento ilícito, que nunca le notificaron e indagaron en un plazo de cinco años. Indicó que, en este periodo, su caso fue desestimado.

Llamativamente, a días de que asumiera la presidencia de la Cámara de Senadores, el fiscal Irán Suarez solicitó la desestimación de la denuncia en su contra. Núñez forma parte del primer anillo de Horacio Cartes.

El titular de la Cámara de Senadores, en declaraciones a varios medios ayer, dijo que se tiene que ir terminando la influencia política. Cuestionó que en el periodo anterior se haya nombrado al exsenador liberal Víctor Ríos como ministro de Corte y que se pretendiera nombrar a otro senador como ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“Hay influencia política en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en Defensa Pública...”, señaló. Cuando se le volvió a consultar si ameritaba la destitución de Said, dijo: “A mi criterio y en base a lo que leí, él cajoneó un expediente”, señaló el cartista.