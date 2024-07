JEM: las causas que pusieron a Luis Said en la “mira” del cartismo

Luis Said camina hacia su destitución en un proceso plagado de irregularidades en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que recuerda a los tiempos en los que el tristemente célebre Óscar González Daher presidía la institución encargada de juzgar a jueces, fiscales y defensores públicos.

El fiscal es consciente de que lo más seguro es su remoción, atendiendo el peso político de sus “enemigos” y el absoluto control del organismo que tiene el cartismo, sector político al que “molestó” con su trabajo.

En particular, uno de sus más importantes contrarios es nada más y nada menos que el actual presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien niega ejercer influencia con respecto a la decisión que se preparan a tomar los representantes de su movimiento en el JEM.

En esta nota te contamos las tres principales causas que pusieron al fiscal Luis Said en la mira del cartismo.

Luis Said en la mira del cartismo: el caso “Ñoño” Núñez

Luis Said fue protagonista de condenas importantes en relación con políticos colorados, pero el caso, sin dudas, el más exitoso y que lo expuso políticamente fue la condena a 11 años de prisión dictada el 15 de diciembre de 2023 contra Óscar Venancio “Ñoño” Núñez por el delito de por lesión de confianza y administración en provecho propio.

En el juicio impulsado por el fiscal se probó el desvío de G. 42.503.556.035 de la Gobernación de Presidente Hayes durante la administración de Núñez, entre los años 2008 y 2013. El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Elsa García e integrado por sus colegas Claudia Criscioni y Cándida Fleitas.

Llamativamente en la última sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de ese año, el 19 de diciembre de 2023, este órgano rechazó un recurso de reposición del referido fiscal, contra la resolución por la cual se le abría juicio.

El rechazo de la reposición fue interpretado en ese momento como una vendetta política por la condena del hermano de quien en aquel entonces lideraba la bancada de Honor Colorado en el Senado.

Hallazgos del fiscal Said en el caso “Ñoño”

El fiscal Luis Said demostró con su investigación que la administración de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez dejó de invertir en las áreas de desarrollo urbano, infraestructura vial, educación, salud y desarrollo productivo.

Asimismo, también perjudicaron a la inversión en el medio ambiente y en el financiamiento de proyectos de inversión y fiscalización de obras; incumpliendo así el mandato de la Constitución Nacional a los encargados del Ejecutivo departamental.

En el 2013 el entonces gobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio “Ñoño” Núñez pagó una apuesta de G. 80 millones, que realizó en una carrera de caballos, con un cheque de la institución departamental.

Esto fue revelado por uno de los testigos propuestos por el Ministerio Público, en el juicio oral que logró la condena del político colorado junto a otros acusados de supuesta lesión de confianza en el desvío de dinero de la Gobernación de Presidente Hayes.

Caso Cárdenas

Otra condena importante lograda por el fiscal Luis Said fue la de Roberto Cárdenas, ex intendente de Lambaré. El 23 de diciembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Yolanda Portillo (presidente), Yolanda Morel y Elsa García, lo condenó a 8 años de cárcel por los hechos de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.

También fue sentenciado en el juicio oral a 6 años de cárcel el exdirector de Administración y Finanzas del municipio lambareño Guido Fernando Salcedo, como autor de lesión de confianza y cómplice del delito de actividades peligrosas en la construcción.

De igual manera, fueron penados con 3 años de prisión el encargado de la Dirección de Obras del municipio lambareño Carlos María Mendieta Candia y el titular de la empresa ADC Construcciones, Alejandrino Duarte Centurión, cuya firma fue la que se encargó de las obras en cuatro instituciones educativas.

Las pruebas producidas en el juicio oral por los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres, demostraron, según el Tribunal de Sentencia, que los condenados ocasionaron al municipio lambareño un daño patrimonial de G. 859.155.192, mediante la construcción de obras, remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en 15 instituciones educativas de la ciudad, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013. En una escuela el techo cayó sobre los alumnos que daban clase.

Caso Froilán Peralta

Luis Said fue además el fiscal que logró la condena del ex hombre fuerte de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta, que el 8 de agosto de 2022 fue sentenciado a tres años de prisión por la causa conocida como UNA no te calles.

En juicio oral, el exrector de la UNA Froilán Enrique Peralta fue hallado culpable del hecho punible de lesión de confianza, al haber contratado a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer la docencia.

Por su parte, la exdirectora de Talento Humano del Rectorado María del Carmen Martínez, más conocida como la “comepapeles”, había sido condenada a 3 años y medio de prisión al hallarla culpable de haber contratado a personal para su granja, pero pagado con rubros del Rectorado.

Como fiscal de la causa, Said había solicitado 6 años de prisión para Froilán Peralta y 4 para Martínez. De acuerdo a la acusación, el primero habría incurrido en un daño patrimonial en contra de la UNA por más G. 1.000 millones, mientras que la “comepapeles” perjudicó con más de G. 200 millones.