Elecciones en Venezuela: “los dictadores no se van por la fuerza de los votos”, sostiene Peña

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se demostró preocupado por la actual situación política en Venezuela, tras las elecciones presidenciales celebradas ayer y que proclaman a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Peña subrayó la importancia de la transparencia electoral y la falta de participación de todos los actores políticos y observadores en el proceso de conteo de votos.

“Se está dando el desenlace que temíamos muchos presidentes. Teníamos la leve esperanza de que no ocurriera, pero está ocurriendo”, señaló Peña, refiriéndose a la crisis electoral en Venezuela. Peña enfatizó que Paraguay defiende la transparencia en el conteo de votos y ha solicitado ver las actas para garantizar la participación de todos los actores políticos.

Durante la entrevista, Peña destacó que la historia paraguaya ha demostrado que los dictadores no se van por la fuerza de los votos, haciendo alusión a la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años.

La democracia debemos cuidar todos, sostiene Peña

“Ojalá que la comunidad internacional entienda la responsabilidad que tenemos en esta medida. Creo que los países no deberíamos involucrarnos en políticas internas, pero también creo que la democracia es un bien que tenemos que cuidar entre todos”, afirmó en una entrevista con CNN Español.

El presidente explicó por qué Paraguay no fue mencionado en el comunicado del gobierno de Venezuela que expulsaba a diplomáticos de varios países. “Eso no ocurre porque Paraguay no tiene representación en Venezuela. No tenemos embajada ni embajador acreditado. Esto ya venía del gobierno anterior”, aseveró Peña.

OEA se reúne el miércoles para debatir sobre Venezuela

Peña adelantó que el próximo miércoles se reunirá el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para discutir la situación política de Venezuela. En este contexto, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, ha estado en comunicación con sus homólogos de la región.

Peña también mencionó que los problemas de un país pueden convertirse en problemas regionales, refiriéndose a la crisis humanitaria en Venezuela que ha provocado la migración de millones de venezolanos. “Eso hemos visto con la tragedia humanitaria que hemos vivido. Millones de venezolanos salieron de su país por no encontrar un país mejor”, lamentó.

Peña no se comunicó con Nicolás Maduro

El presidente paraguayo recordó su última comunicación con Nicolás Maduro, que fue el año pasado de manera telefónica. “Luego de ser electo, me llamó a felicitar. Le había dicho que mi deseo era colaborar como un país amigo de Venezuela. No quería dar la espalda al problema, quería ser una voz que pueda ayudar a apaciguar los ánimos”, explicó Peña.

Finalmente, Peña lamentó que no se haya permitido la presencia de observadores durante las elecciones presidenciales en Venezuela. “Lastimosamente no fue así. Todo apunta a que el gobierno venezolano se está rehusando a mostrar las actas porque el resultado sería favorable para el otro candidato. Nosotros queremos saber la verdad”, concluyó.