Nakayama responsabiliza a Gobierno y cartismo por falta de ley de derribo de aviones

El Gobierno prevé comprar de Brasil aeronaves de combate Super Tucano. Para que estas sean eficientes en la lucha contra el narcotráfico se requiere de una ley de derribo de aviones, aseveró el senador liberal Eduardo Nakayama, quien precisó que alrededor de 1.000 vuelos con drogas ingresan al mes en nuestro país.

En ese sentido, descartó que la Embajada de Estados Unidos sea la que esté impidiendo contar con una ley de derribo en el país, considerando el pronunciamiento en contra que había realizado durante el estudio de un proyecto en el período legislativo pasado. “Nadie me ha hablado de la Embajada”, mencionó.

Responsabilizó al gobierno de Santiago Peña y al movimiento oficialista Honor Colorado por la falta de la ley, descartando la influencia de los Estados Unidos. “No se va a aprobar si el oficialismo no quiere, no si la Embajada no quiere. ¿Por qué no quieren? Eso ya no puedo decir”, refirió.

Agregó que si el líder del oficialismo, Horacio Cartes, se lo ordena a los legisladores cartistas, se aprobará una ley de derribo de aviones. “¿Por qué no quiere? No sé”, mencionó.

Cartismo presionó contra ley de derribo de aviones

El senador liberal comentó que cuando se había debatido el proyecto en el período legislativo pasado, “la gente del Gobierno que iba a asumir, la de Peña, le llamó y le presionó a la Fuerza Aérea para que cambie el dictamen y acepte la versión Dinac”, que se había pronunciado en contra.

Subrayó que el que rechaza el derribo de aviones es porque no le interesa la lucha contra los narcovuelos. “Este es un negocio gigantesco que tiene décadas en Paraguay”, reveló.

Deliberada deficiencia de control antidrogas

En ese sentido, dio a entender que en nuestro país hay una deliberada deficiencia en cuanto al control antidrogas.

“Acá hay una cuestión muy grande, muy densa, que está totalmente ligada una con otra y evidentemente es porque no se quiere control y hay que saber por qué. Hay que preguntarle al Gobierno por qué no quiere. Dos más dos es el tema. Si hay voluntad política se pueden hacer las cosas”, expresó.

Destacó otros factores que colaboraron en el deficiente control: la “herencia” del dictador colorado Alfredo Stroessner de no contar con radares y el manejo de facto de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por parte del clan González Daher.

En los últimos años se han registrado importantes incautaciones de drogas en el aeropuerto Silvio Pettirossi, tras el procesamiento penal de Ramón y Óscar González Daher, entre otros miembros del clan.

Paraguay vive inundado de narcotráfico

Nakayama señaló que el Paraguay vive inundado de narcotráfico desde la época de Stroessner y su sucesor Andrés Rodríguez, quien -dijo- fue el principal sindicado en la región.

“Esto es un carnaval en el que todos saben quién es quién, ‘who is who’ en Paraguay, pero se pasean en los clubes en yates, diciendo ‘acá se le tiene que imputar a fulano’ y manejan todo: droga, lavado de dinero, Fiscalía, Justicia y los hilos de la política; cuando alguien les molesta, le sacan o inhabilitan y, si es más grave, lo liquidan. Por eso hay cosas que no puedo decir, porque tengo familia”, destacó.

Nakayama comentó que volverá a acompañar un eventual proyecto de derribo de aviones, en caso de ser presentado en el Congreso.