Ley de derribo de presuntos narcoaviones: Querey cuestiona que EE. UU. condicione a Paraguay

Jorge Querey, explicó que cualquiera sea el protocolo, no hay una postura a favor de parte de los EE. UU. Dijo que existe un riesgo que personas no involucradas en el mundo del narcotráfico sean dañadas en su integridad, mientras vuelan, por lo que se habla que podría haber una consecuencia grave si no se trata de un avión que transporte drogas.

A esto le agregó que no se podría calificar de ilícito, sin tener la confirmación del hecho punible. Diputados le dieron media sanción, el 25 de mayo último, a un proyecto que busca combatir el delito.

Sostuvo que Estados Unidos no apoya el derribo de aviones. “Ellos explicaron que el entrenamiento básico es de U$S 2 a 5 millones al año. Aclaró que si se aprueba en nuestro país, EE. UU. condiciona que continúen con la cooperación internacional en materia aeronáutica. Calificó de insolente la advertencia de restricción como una presión.

La propuesta es que la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), haga disparos intimidatorios, pero se analiza el derribo o no de aeronaves sospechosas.

Lea más: Diputado espera que Senado apruebe versión del proyecto que permitirá derribo de aviones narcos

Reveló que como senadores, le preguntaron por qué la cooperación sería limitada, si en otros países lo siguen haciendo, pese a contar con este tipo de leyes. Expresó que en Colombia, sí se hizo una excepción y emitieron algunas respuestas. “Aparentemente la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), tiene reparos para el derribo”, recalcó, el senador.

Agregó que si el avión no responde por radio, a orientaciones visuales, a descender en algún punto, se podría actuar. “En el Chaco deberíamos despegar 10 aviones por día, y sería un caso inaplicable”, resaltó.

Lea más: Sistema de radar para identificar aeronaves irregulares implicaría unos US$ 10 millones

Frente Guasú va a “asesorarse bien con sus abogados”

Consultado de cuál sería la postura de los legisladores del Frente Guasú, indicó que por el proyecto de Ley en general, no tiene problemas. “El FG estaba a favor del protocolo disuasivo, y tener en cuenta lo que diga Estados Unidos”, señaló.

Lea más: Mario Abdo dice estar a favor de la ley de derribo de narcoaviones