Versión de Chaqueñito sobre caso sextorsión tras su expulsión de HC

Este jueves, el polémico senador Javier “Chaqueñito” Vera fue expulsado de la bancada de Honor Colorado porque los miembros del movimiento cartista no comparten sus criterios morales “de comportamiento personal”, según lo expresado por los parlamentarios Natalicio Chase y Basilio “Bachi” Núñez, quienes fueron los que anunciaron esta decisión.

Tras este hecho, Chaqueñito habló al respecto y dijo entender la decisión tomada por sus colegas, reconociendo que tuvo “actuaciones indecorosas en su casa”.

Chaqueñito y el caso de sextorsión

El legislador dio detalles sobre el caso de sextorsión del que fue víctima. Según el parlamentario, tenía una relación de confianza con el expolicía de nombre Facundo Acosta, quien frecuentaba su domicilio y a quien ayudaba económicamente en la compra de medicamentos, ya que Acosta padece de leucemia, explicó Vera.

El senador relató que en la tarde del pasado miércoles recibió en su casa al hombre, supuestamente para darle el monto para la compra de su medicina. “Vino acá a casa, como a mi hijo siempre lo trato, se sienta en el sofá, toma agua, él mismo se prepara cualquier jugo, porque siempre fue así”, comentó.

Vera contó que se disponía a tomar una bebida cuando fue al baño y cree que ese instante fue aprovechado por Acosta para poner algún tipo de sustancia en su vaso, ya que, según recuerda, le dieron ganas de dormir. “Algo me puso en mi vaso, algo me habrá puesto, porque enseguida me dormí, cosa que nunca me pasó”, indicó.

Robo de imágenes íntimas

En ese lapso, Acosta presuntamente usó el teléfono celular de Vera para acceder a fotos y videos íntimos del legislador que tenía en sus archivos del aparato. “No sé por qué se comportó así esta vez”, manifestó el parlamentario.

Tras este hecho, Vera recibió mensajes de Acosta y comenzó la extorsión, donde el expolicía solicitaba dinero a cambio de que las imágenes íntimas no fueran divulgadas en medios de prensa.

“Yo tengo todas las evidencias”, afirmó Vera en una entrevista con la 780 AM.