Líder Amarilla “no está obligado” a dar explicaciones sobre vínculos con presunto narco, según Chase

El senador Líder Amarilla confirmó que visitó en la cárcel a un exfuncionario suyo que está detenido por vínculos con una red de narcotráfico en el marco del operativo Scanner en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Al respecto, el líder de Honor Colorado, Natalicio Chase, señaló que desconoce los detalles de la acusación fiscal, pero que considera que el vínculo con el funcionario “no es suficiente”.

“Yo creo que cada persona tiene su responsabilidad y a él le tocará también explicar ante la Fiscalía o donde le parezca la situación que tiene con esa situación”, declaró Chase.

Amarilla no está obligado a rendir al pleno, dice senador

Agregó que no le pedirán explicaciones ante los colegas. “El pleno no es un Juzgado donde tenga que rendir cuentas de su comportamiento. Si él cree que debe dar una explicación, será por su iniciativa personal, pero no creo que deba dar explicación, más aún si no hay sentencia”, declaró.

“No tenemos derecho a pedir explicaciones a nadie por un caso que se está publicitando. Deberá aclarar si le parece correspondiente. Si hay una sentencia firme, sí estaremos en otra situación, pero creo que ni siquiera se ha incluido en un proceso entonces -por el momento- es un análisis previo que está haciendo la opinión pública”, agregó el líder cartista.

Lo que dice Líder Amarilla

Esta mañana, el senador Amarilla emitió un breve comunicado en el cual afirma que nunca ha tenido ni tendrá “vínculo con actividades ilícitas”.

En la transcripción de llamadas entre Luis Servián y Carlos Adrián Duarte, vinculados al “Operativo Scanner” sobre tráfico de cocaína, aparece el nombre “Líder”, quien supuestamente habría operado para que uno de los funcionarios hoy imputados sea nombrado en la Dinac. Uno de los involucrados trabajó durante la campaña del parlamentario, quien confirmó que incluso lo visitó en la cárcel para pedirle que rinda cuentas ante la Justicia.

