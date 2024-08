Diputado plantea fondear Incan con cobro a IPS y seguros privados

El legislador liberal Adrián “Billy” Vaesken presentó el proyecto de ley que plantea crear un fondo blindado financiar el tratamiento de cáncer del Ministerio de Salud, esperando recaudar entre 60 y 80 millones de dólares anuales, mediante el cobro a los asegurados del IPS y servicios privados, con el argumento, de que en casos de padecer la enfermedad, igualmente terminan acudiendo al Incan.

Puntualmente, sugieren el “cobro de US$ 5 dólares por cada asegurado básico y de US$ 10 por cada asegurado premium o similares de las empresas prestadoras de seguro médico privado, además del aporte de US$ 5 por cada asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS).

El proyectista mencionó que esta propuesta había sido debatida con médicos especialistas y asociaciones de pacientes oncológicos en la Comisión de Legislación, como alternativa, ya que “solicitar nuevamente el impuesto al tabaco, va a colisionar con la política económica y financiera que plantea este gobierno”.

Existen unos 870.000 aportantes del IPS

Comentó que actualmente existen unos 870.000 aportantes del IPS, a los que habría que sumar a los que aportan a seguros privados, que también serían un número considerable ya que la mayoría de las instituciones públicas proveen este tipo de seguro a sus funcionarios.

Finalmente dijo que la idea es simplemente formalizar “la práctica se da nomás ya actualmente, porque todos los pacientes terminan en el Incan”.

Ahondando en su tesis, refirió que prácticamente ningún seguro médico cubre enfermedades oncológicas, por lo que todos terminan pidiendo medicamentos en el Incan.