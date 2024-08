Censura en la ANR: “Tarde o temprano Horacio Cartes va a caer”

Jesús Giménez (FR), concejal departamental de Central y miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR, quien había denunciado censura en la última sesión de la conducción de su partido, dijo hoy que conducta ya es repetitiva.

En comunicación con ABC Cardinal, contó que esta situación obedece principalmente a las posturas políticas que como disidencia tuvo en la única ocasión en la que le dieron la palabra.

Explicó que la molestia de Cartes se dio cuando el concejal reclamó una decisión que se había bajado en la Junta Departamental de unificar la bancada colorada y acompañar la candidatura de un integrante de Honor Colorado para la presidencia.

Contó que incluso el presidente de la ANR había confesado la intención de expulsarlo del partido, pese a lo cual fue electo por unanimidad de su bancada como próximo presidente de la Junta Departamental de Central.

Concejal advirtió que no se va a callar

El concejal dijo que forma parte de una generación de políticos colorados que no se van a callar ante las injusticias. “Tanto se luchó para conseguir la democracia en el Paraguay y nuestra generación no se va a arrodillar ante este señor”, remarcó.

“Yo me considero una persona leal al movimiento y represento a la disidencia, quizás uno de los pocos, con el compañero Mauri Espinola y otros diputados. Somos los que no negociamos y no agachamos la cabeza ante este señor”, dijo en referencia a Horacio Cartes.

Señaló que como miembro titular presenció muchas escenas de adulación al presidente del Partido, incluso de parte de muchos representantes electos por el movimiento disidente que hoy pasaron al oficialismo por conveniencia.

“Gente a quien el expresidente Mario Abdo les dio todo, espacio, cargos, ayuda económica y política, hoy están entregados al cartismo, porque hoy no existe un oficialismo”, criticó.

Sesiones de la junta están digitadas

El miembro titula de la ANR dijo que es muy claro que todas las sesiones de la Junta están digitadas. “Él designa quiénes son los que tienen que hablar en cada sesión, esto se nota a leguas lo digitado que está. Yo me paso alzando la mano, solicitando la palabra”, expresó.

“La única vez que hablé fue por rova atã, porque ya no me quedó de otra. Me levanté y le grité al presidente del Partido y no tuvo otra opción que darme la palabra”, agregó.

Criticó la postura del propio presidente de la República por su posición “genuflexa” ante el presidente del Partido, simbolizada en su afiliación por conveniencia a la ANR.

“Horacio Cartes utiliza una vez más al empleado que es Santiago Peña, hoy presidente de la República, para ganar protagonismo”. Señaló que la “dictadura” de Cartes va a caer más temprano que tarde.