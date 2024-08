Marito, el único que puede unir disidencia, dice Mauri Espínola

No puedo decir una fecha exacta en la que el expresidente (Mario Abdo) hablará a la nación paraguaya, pero sí tomó la decisión de tener un silencio prudencial los primeros tiempos del gobierno de (Santiago) Peña. En muchas cosas no está de acuerdo y no quiere ser factor de crispación; pero ese momento ya está llegando a su fin”, expresó a ABC el diputado Mauricio Espínola (ANR-FR).

Confirmó que el exmandatario “recibe ya con más frecuencia a la dirigencia del Partido Colorado”. “Dirigentes que están fuera del alcance del oficialismo, en el interior del país, hablamos de construir genética pura. Dirigentes con nuestros mismos principios , valores y conducta”, manifestó.

Espínola puso como ejemplo el caso del concejal departamental de Central y miembro de la Gobierno de la ANR, Jesús Giménez. Dijo que el joven dirigente tiene “conceptos claros de la disidencia colorada” de “lejos de Horacio Cartes y de Santiago Peña”, con un comportamiento legislativo, tanto la Junta Departamental, los concejales municipales y legisladores.

El miércoles pasado, Giménez denunció censura en la Junta de Gobierno. Dijo que el cartismo tiene una vendetta en su contra por ser disidente. Acusó al titular colorado Horacio Cartes de perseguir y censurar a correligionarios y que tarde o temprano su dictadura caerá.

“La disidencia, firme”

Espínola dijo que “siempre existirá una disidencia dentro del partido”. “Nosotros aunque tengamos 1, 2 o 5 diputados ya representa una disidencia. Hoy el líder de la disidencia es Mario Abdo. Hay muchos dirigentes que salieron de nuestro movimiento, que dicen que se acabó la disidencia como le escuché decir a (senador) Mario Varela”, indicó.

Días atrás, el senador Mario Varela dejó la disidencia colorada para sumarse a Honor Colorado, pese a su histórica rivalidad política con su colega cartista Silvio Ovelar, en el departamento de Caaguazú.

Espínola recordó que Varela estaba con vistas a asumir el liderazgo de Fuerza Republicana. Indicó que se hicieron muchas reuniones y fue Varela quien llevó la voz del movimiento cuando se consensuaron las espacios en la convención del Partido Colorado para elegir representantes del Tribunal Electoral y de Conducta.

El diputado señaló que el ejemplo de Mario Varela “brinda legitimidad a una reaparición histórica del expresidente Abdo Benítez”. “No es precisamente con fines electoralistas, sino porque el único que puede aglutinar a todos los que piensan igual en una disidencia responsable y objetiva es Mario Abdo”, apuntó Espínola.