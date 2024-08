Concejal Álvaro Grau: “Estoy convencido de que ‘Nenecho’ odia a Asunción”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Álvaro Grau, concejal municipal de Asunción por el partido Patria Querida, lamentó la situación de abandono en que se encuentra la capital del país a menos de dos semanas del aniversario de su fundación y dijo estar convencido de que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez “odia” a la ciudad.

“Yo estoy convencido de que ‘Nenecho’ le odia a Asunción. No vi en otra administración tanta falta de amor por la ciudad”, dijo el concejal Grau, quien señaló que el intendente Rodríguez aún no ha sabido explicar el destino de 500 mil millones de guaraníes de bonos emitidos para la realización de obras de infraestructura en la capital.

“Es como que tenías plata para comprar leche, no trajiste la leche, no tenés la plata y tus hijos tienen hambre”, ejemplificó. “Había 500 mil millones para invertir en obras (...) y no están las obras o la plata”, agregó.

“Esconde información, se niega a rendir cuentas de lo público”

Opinó que los asuncenos se merecen “una mejor ciudad, con veredas para ir a caminar, iluminada, con parques en condiciones, con las plazas con lindo pasto”.

“En cualquier otra ciudad vemos que hay eso y no puede ser que nosotros tengamos que estar en esa situación. Dan ganas de llorar”, agregó.

Añadió que el intendente de Asunción debería estar “comprometido con la ciudadanía”, pero que en Rodríguez “lo único que se encuentra es negativas, esconde información, se niega a rendir cuentas de lo público” y argumentó que “no podemos crecer como ciudad en estas condiciones”.

Concluyó diciendo que el daño causado por la administración municipal es un problema que “no tiene que tener diferencia política” porque “estamos hablando de cosas que a todos nos perjudican, somos todos los que estamos siendo perjudicados, vilipendiados, sufriendo estos problemas de nuestra ciudad”.