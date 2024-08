Mario Abdo podría reaparecer en política en aniversario de ANR, adelanta Centurión

En las últimas semanas se avanzó en la posibilidad de la reaparición del expresidente Mario Abdo Benítez en la arena política como líder de una oposición en el Partido Colorado, reveló el diputado abdista Daniel Centurión.

Agregó que el exmandatario, al inicio del nuevo período legislativo, había informado a los parlamentarios de Fuerza Republicana -o abdismo- que se alejaba del ruido político para brindar gobernabilidad a Santiago Peña y les solicitó acompañar sus iniciativas en el Congreso.

“Le dije que a mí me agradaría que aparezca a fin de año en encuentro con los amigos, pero siempre en positivo, nada en destructivo. Nadie busca la destrucción de nadie, pero sí siempre tratando de cohesionar a un gran equipo político que tenemos a nivel nacional”, comentó.

“Él manifestó que sentía también de esa manera y que tendríamos que avanzar, que él no tenía nada que esconder. Políticamente, sí existe la intención de los amigos; inclusive, hoy estamos adelantando la posibilidad de pedirle que el 11 de septiembre, aniversario del partido, él pueda compartir con sus amigos y amigas”, prosiguió Centurión.

Legisladores cartistas retornarían con Marito

Centurión incluso afirmó que varios legisladores otrora abdistas van a dejar el cartismo cuando reaparezca políticamente Marito.

“Nosotros hablamos con todos los amigos y ellos nos alientan a que aparezca (Marito). Argumentan que su ida (al cartismo) fue por la ausencia de Abdo Benítez”, declaró.

No descartó la conformación de un nuevo movimiento político con el liderazgo del exmandatario, cuyo nombre -dijo- no está definido aún. “Puede ser Fuerza Republicana, Colorado Añetete, Resistencia Colorada o ‘No somos muchos pero somos machos’”, señaló.

Rumores de vuelta de Abdo provocaron ataques del cartismo

El diputado colorado disidente, asimismo, apuntó que el análisis que realizaron es que los rumores del retorno de Abdo Benítez derivaron en ataques políticos contra el exmandatario.

“En estos días se aceleró un poco que él pueda aparecer y eso, siento, generó un ruido al interior del partido y provocó ciertos ataques del cartismo, y podemos incluir algunas instituciones, lo digo por las afirmaciones desafortunadas del contralor (Camilo Benítez)”, dijo.

También comentó que conversó con Mario Abdo con respecto al informe de Contraloría y que este le señaló que el proceso que ejecutó con sus firmas “era una cuestión natural dentro de las empresas”.

Centurión hizo alusión al informe de la Contraloría General de la República (CGR) que señala que dos empresas de Marito, durante su presidencia, generaron utilidades que fueron destinadas a reservas y no figuran en su declaración de bienes.