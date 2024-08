Repudian vista gorda y arco libre para el contrabando de cigarrillos

Cuestionaron que el gobierno actual haya “bajado la guardia” con el contrabando de cigarrillos desde nuestro país hacia el exterior. “Esto nos denigra como paraguayos”, pero sobre todo perjudica al gobierno de Santiago Peña, ya que Horacio Cartes “es su principal sostenedor, es su garante. es su padrino político”, refirió el diputado González

Este, además repudió que nadie en este gobierno –empezando por el presidente Peña– se vaya a animar a investigar en serio a Cartes, por ser el que tiene realmente el poder político.

“Pasa que el joven Santiago Peña no existe sin Horacio Cartes y resulta que ahora su padrino está comprometido”, dijo González –que igual que Centurión– cuestionó que hace unas semanas el jefe de Operaciones Anticontrabando de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Julio Martínez, reconociera que no les interesa combatir el contrabando “de salida” de cigarrillos.

“Claro que preocupa (que hagan la vista gorda), pero les pregunto a ustedes: ¿Quién de los funcionarios se animaría a poner el cascabel al gato? ¿Te parece que un director como Óscar Orué osaría hacer una dictamen en contra de este tipo de emprendimientos? absolutamente no”, dijo, respondiendo él mismo a su cuestionamiento.

Tráfico de cigarrillos: critican a directivo del DNIT

Por su parte, Centurión calificó de “poco felices” y repudiables las expresiones como la de Martínez, ya que “hoy el combate al contrabando, al narcotráfico, al tráfico de armas, a las organizaciones criminales que no solamente ya operan en la frontera, sino que están llegando a la capital de la república, las cárceles son sus puestos comando, no podemos decir que no nos interesa”.

“Esperamos que no sea así (arco libre), de hecho en el gobierno anterior (Mario Abdo) los números hablan por sí solos, todo lo que se combatió a este flagelo. Esperamos que no baje la guardia este Gobierno por una cuestión ‘interesada’. Vamos a seguir de cerca”, acotó.