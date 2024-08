Hambre Cero: ministro reconoce que reparten almuerzo escolar sin tener certeza sobre cantidad de alumnos

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), arrancó la implementación del plan “Hambre cero en las escuelas”. En la primera jornada ya se denunciaron irregularidades, como la provisión de alimentos podridos e inclusive en cantidades insuficientes.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, reconoció a ABC Cardinal que en los primeros días de implementación hubo problemas en cuanto a provisión. Afirmó que arrancaron el plan sin tener datos actualizados con respecto al Registro Único del Estudiante (RUE).

“Hubo pequeños retrasos y problemas en cantidad de provisión porque -hay que decir la verdad- el RUE no está actualizado y lamentablemente hemos habilitado un mes antes para que los padres le inscriban a sus hijos autorizando para que se les dé la alimentación de manera a que no se pueda improvisar”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hambre Cero: MEC es responsable de falta de comedores en las escuelas, dice Desarrollo Social

Hambre Cero: utilizan cifras del 2023

Ante ello, decidieron utilizar como sustento para la provisión los datos del RUE del año pasado. “Iniciamos el trabajo bajo el RUE del 2023 porque el del 2024 tuvo falencias de actualización. Tomamos como dato el del 2023 porque no puede haber mucha variación, puede haber un porcentaje mínimo de variación”, dijo.

Aclaró, no obstante, que la distribución del almuerzo escolar se realiza de acuerdo a las autorizaciones de los padres, que se realiza mediante una aplicación de celular.

Detectan “debilidades” en escuelas

Rojas, incluso, señaló que mediante el proyecto están descubriendo cifras no reales sobre cantidad de alumnos en las escuelas.

Lea más: Hambre Cero: niños deben superar varios obstáculos con sus bandejas, por falta de comedor en escuela

“Hay cosas que no se pueden ocultar: hoy con el MEC estamos con este programa Hambre Cero encontrando falencias en cuanto a cantidad de alumnos en escuelas. El ministro me ha dicho que, por ejemplo, encontraron en escuelas que figuran 80 alumnos y hay 30. Ocurre esto porque los docentes y directores cuidan para que no pierdan sus rubros, para que no se cierren escuelas por falta de alumnos”, mencionó.

Resaltó que mediante Hambre Cero se descubrirán “debilidades” que existen a nivel estatal, como datos falsos sobre cantidad de alumnos y problemas de infraestructura. “Sirve este programa para encontrar debilidades y lo asumimos, pero también para soluciones”, mencionó.

Municipalidades y gobernaciones deben invertir

En cuanto a la falta de comedores en las escuelas, el ministro del MDS señaló que las municipalidades y gobernaciones son las responsables de invertir en la construcción de los mismos, así como de cocinas, ya que reciben fondos para ello a través de royalties.

También resaltó que ni maestros ni directores son los encargados de recepcionar los insumos para el almuerzo escolar, ya que -aclaró- ello es tarea de las proveedoras adjudicadas.

Lea más: Hambre Cero solo llega a 140 instituciones de las 960 existentes en departamento de Caaguazú

El titular del MDS, asimismo, instó a las comunidades educativas a denunciar irregularidades que se detecten en torno al proyecto estrella del Gobierno cartista.