“La vida privada de Cartes se convirtió en una cuestión de Estado”, critica senadora

La senadora Yolanda Paredes cuestionó esta mañana que el Gobierno se movilice para defender a Tabacalera del Este SA (Tabesa), luego de que se ratifiquen las sanciones económicas de Estados Unidos.

“Evidentemente, la vida privada de Horacio Cartes se convirtió en una cuestión de Estado y eso no puede ser, no pueden usar la estructura del Estado para el beneficio de una persona. ¿Qué hace el Estado paraguayo defendiendo a Tabesa?”, planteó.

Agregó que Estados Unidos está protegiendo su territorio y su sistema financiero. “Ellos están castigando a Tabesa porque continuó dándole apoyo material y financiero a Cartes, siendo que ya le habían prohibido. Es una cuestión de soberanía de Estados Unidos, ¿cómo vamos a entrar a opinar en eso? Nosotros tenemos nuestras leyes y ellos tienen las suyas”, declaró la parlamentaria.

Recalcó que el embajador no se inmiscuye en temas del Estado, pues se trata de una firma privada. “Lo único que está diciendo es que vienen a sancionar a una empresa extranjera y que no quiere cualquier relacionamiento de la firma privada Tabesa. Ellos no se metieron con la soberanía paraguaya, por lo tanto, nosotros tampoco podemos meternos, es competencia de cada gobierno”, manifestó.

El Gobierno, ¿en defensa de toda la familia Cartes?

Agregó que el mensaje es que evidentemente ahora el Gobierno va a defender intereses privados. “¿Vamos a defender a Sara Cartes, a Sol Cartes? La pareja se dedica a la floristería, podríamos utilizar al Ministerio de Agricultura para defender las flores de la mujer de Cartes. Vamos a un abismo en la utilización de todas las estructuras del Estado”, planteó.

En otro momento, recordó que el Gobierno afirma no estar bajo el mandato de Cartes. “Hasta ahora no le he escuchado a Santiago Peña. ¿Dónde está la defensa del amigo de Cartes? Peña es el ahijado. ¿Dónde está la defensa a su padrino?”, consultó.

Defendiendo “la billetera”

Paredes también señaló que es evidente que todos los parlamentarios y funcionarios que han salido en defensa de Cartes y Tabesa lo hacen pensando en sus beneficios.

“Es la defensa de la billetera, diría yo, porque es de conocimiento público que es la billetera de Horacio Cartes el sostén de este Gobierno y de esta estructura, de este copamiento de senadores y diputados. En el Congreso Nacional están colgados todos por una billetera y lo único que ellos hacen es venderle a su padrino. Ellos no tienen justificativo”, declaró.

Las instituciones deberían funcionar, señala senadora

De la misma manera, señaló que las instituciones del Gobierno están desaparecidas y si funcionaran no se registrarían este tipo de sanciones internacionales.

“Si Seprelad hubiese hecho su trabajo, si el Ministerio Público hiciera su trabajo, no estaríamos hoy con que una extranjera nos venga a dar cátedra de moralidad. Claro que nadie puede dar cátedra, pero nosotros tenemos nuestras instituciones, nuestras instituciones tenían que haber funcionado”, sentenció.