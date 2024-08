Los cartistas y sus satélites crearon la comisión “garrote” para silenciar ABC Color

“Esta comisión en realidad está orientada a ABC Color porque el Banco Atlas es parte de su grupo empresarial”, dijo ayer el senador Rafael Filizzola (PDP). El parlamentario recalcó que hasta el mismo proyectista, el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, HC), en varios “sincericidios” dijo que su plan era atacar al medio desde su brazo bancario.

“Nos guste o no nos guste la línea editorial de un medio de prensa, eso no puede ser motivo de crear una comisión para indirectamente afectar el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión”, agregó.

“Si empezamos a coartar y perseguir la libertad de prensa, el deterioro democrático en el Paraguay se va a acentuar mucho más de lo que ya está”, aseveró.

“Vuelve Orwel- 1984″ y Tabelandia

“Vuelve Orwel, 1984″, lamentó ayer el senador Ignacio Iramain (AEN) al comparar dicha obra distópica con Paraguay. Señaló que un “Ministerio de la Verdad” ya difunde mentiras y una “Policía del Pensamiento” ya controla a los periodistas críticos. Dijo que falta poco para que un “Ministerio de la abundancia” niegue el hambre y que un “Ministerio de la Paz” le declare la guerra a EE.UU. por el caso Tabesa.

“Es un problema de credibilidad, por eso hay temor. Vamos hacia una deriva autoritaria porque hay un manejo populista autoritario con un impulso a incluir hasta un país dentro de una empresa, nos vamos a llamar Tabe-landia dentro de poco, entonces eso es lo que horroriza”, dijo.

Apresarán a todos, advierte Yolanda Paredes

“Quieren utilizar figuras constitucionales para perseguir rivales políticos”, repudió ayer la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional). “No se justifica abrir una comisión conjunta de investigación si no definimos a quiénes vamos a investigar. Por eso se le llama comisión garrote”, aseveró.

La parlamentaria también advirtió que el cartismo usaría la Ley N° 137/93, que reglamenta estas comisiones, para ordenar el apresamiento de cualquier ciudadano, por lo que sostuvo que dicha reglamentación es inconstitucional.

“No quieren mostrar las cartas que tienen bajo la manga. Si le quieren investigar a Marito, investíguenle, pero den la cara; digan queremos investigarle al Banco Atlas, al Grupo Zuccolillo”, remató.

Lavadores de dinero están libres

“Hay muchos inocentes en la cárcel y muchos ladrones, lavadores, narcotraficantes, poderosos, corruptos del sistema político y del sistema económico que están disfrutando de su dinero y su poder”, señaló ayer la senadora Esperanza Martínez (FG) al cuestionar duramente el sistema Judicial del Paraguay.

“No acompaño esta propuesta, porque no es claro con el límite del poder público; porque es arbitrario al no definir ni el ‘qué’, ni el ‘quién’ ni el ‘cómo’ y porque sobre todo, a través de una cómoda mayoría que tiene el cartismo en esta sala, busca instaurar una instancia donde la Justicia no va a ser el objetivo y eso es preocupante cuando defendemos la democracia”, argumentó.

Cierre de medios, igual a Venezuela

“Lo más grave de todo es que así empezó Venezuela en su momento con (Hugo) Chávez cuando empezaron los cierres de medios”, advirtió Eduardo Nakayama (ex-PLRA).

“Se han cometido ya demasiados atropellos a la Constitución, expulsiones arbitrarias como el caso de la senadora Kattya González. También vemos cómo existe una total vinculación del poder político con la Justicia; jueces de jueces han estado presentes en actos de apoyo político, como lo ocurrido en la residencia del expresidente Cartes”, lamentó.

“Acá se minimiza, se dice que no es lo mismo como con la ley de control de la sociedad civil, como en Venezuela, Nicaragua y Rusia, pero sin embargo; ladra, mueve la cola, exactamente igual, pero gua’u no es perro”, cuestionó.

Es una revancha por publicaciones de ABC

“Si vamos a investigar un banco, investigamos todos. Esto es una revancha contra el Banco Atlas porque no le gusta lo que saca el diario ABC en su tapa y en su contenido”, dijo ayer la senadora Celeste Amarilla (PLRA)

“Métanle, adelante. Si son mayoría y hacen lo que quieren. Pero no nos mientan acá, que van a investigar todos los casos de lavado y corrupción. Comiencen por Tabesa que tantas veces se denunció”, agregó.

Sostuvo que los propios cartistas le dijeron que el objetivo era el Banco Atlas y que cuando pidió incluir al Banco Continental, porque supuestamente Cabeza Branca lavó dinero en este último, no se lo permitieron.

Lo mismo contra Horacio Cartes, argumenta cartismo

Los senadores cartistas Basilio Núñez y Juan Carlos “Nano” Galaverna defendieron ayer la creación de una comisión “garrote” al sostener que años atrás, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, se hizo lo mismo contra el titular de la ANR, al que se lo amenazó con cárcel y que ningún opositor se escandalizó por esta amenaza.

Nano sostuvo que la comisión fue creada para investigar los movimientos del Caso Conmebol y del narco Cabeza Branca en Banco Atlas.

Núñez agregó que cuando se creó la comisión Messer los propios cartistas votaron a favor.

No obstante dijo que hará que esta comisión también investigue los fondos del IPS depositados en Banco Atlas y el dinero que reciben las ONG.

Ni ilegal ni contra la Constitución, afirma Javier Zacarías

“De ninguna manera podemos considerar que esta comisión sea ilegal o inconstitucional”, señaló el senador cartista Javier Zacarías, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Dijo que el acápite o el nombre de la comisión no podía especificar los casos a ser investigados, como exige la oposición, porque sería prejuzgar.

Aunque sus propios compañeros de bancada admitieron que el objetivo es perjudicar a ABC Color y al Banco Atlas, Zacarías dijo que la propuesta surge en respuesta a la creciente preocupación ciudadana por las denuncias sobre organizaciones delictivas encubiertas “bajo apariencia legal” que podrían estar involucradas en el lavado de activos y actos de corrupción.

