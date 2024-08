Sanción a Tabesa “es una cuestión particular” y no del Estado, resalta Paz Castaing

El comunicado emitido por el canciller de la República de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en el que pide acelerar la salida del embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, quien de hecho ya culminó su misión diplomática y fue quien anunció la ratificación de las sanciones a Tabesa, vinculada a Horacio Cartes, no correspondería, ya que dichas sanciones son cuestiones particulares y no de Estado, según consideró Mario Paz Castaing.

“Estoy un poco sorprendido porque no esperaba esta respuesta tan comprometida institucionalmente en una situación que realmente - y como lo reconoce la propia expresión-, no es una cuestión de Estado, es una herramienta administrativa del gobierno de Estados Unidos que evidentemente vamos a ser claros, tienen innegables impactos políticos en el Paraguay, porque esa medida afecta directamente al presidente del Partido Colorado que fue el presidente de la República”, afirmó.

Dijo que las sanciones tienen consecuencias políticas y partidarias, pero que las mismas no son una cuestión de Estado, y el gobierno no puede mezclar las cosas.

“El tono es realmente decirle al gobierno de los Estados Unidos y directamente, porque no se lo dice claramente, sí se lo dice que acelere la salida, pero la salida ya está dispuesta desde el momento en que ya está el trámite parlamentario la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos con nuevo embajador que es Gabriel Escobar, en realidad es un embajador de salida ya este”, detalló.

Cambiaron remitente del comunicado

Mario Paz Castaing también dijo que si bien cambiaron el comunicado donde decía que era el Gobierno quien realizaba el comunicado por el canciller, dijo que es un comunicado del gobierno sí lo hace el canciller.

“Quien maneja las relaciones internacionales por imperio de la propia Constitución es el canciller el que tiene el manejo. Es como un mensaje indirecto, diciéndole ‘mostramos nuestro desagradado a un gobierno de los Estados Unidos a través de un funcionario que lo representa aquí, que es el embajador’. Yo creo que le está mostrando su malestar, su desagrado”, indicó.

Dijo que no llegó a comprender en su totalidad la intención del comunicado del canciller, pese a que sí entendió los impactos políticos que tuvo la medida en el Paraguay, pero negó categóricamente que se trate de cuestión de intromisión o injerencia en asuntos internos porque no es una cuestión de Estado.

“La verdad que el mecanismo que quizás hubiese sido preferido por las regulaciones protocolares de la diplomacia que vaya el embajador le comunique en Cancillería esta situación y después la dé a conocer, eso probablemente era hacerlo por los mecanismos protocolares, pero la decisión no es del embajador, la decisión es del Gobierno de los Estados Unidos”, refirió.

Relaciones internacionales se manejan de gobierno a gobierno

Mario Paz explicó que los manejos internacionales se hacen de gobierno a gobierno, y en el que dé que una empresa o una persona física que tiene problemas con las leyes americanas y el gobierno de los Estados Unidos, los tendrá que resolver allá, con los mecanismos de allá, pero de manera personal y no con intervención del Estado.

“Está bien que en el Paraguay esto no suceda porque el derecho en el Paraguay tiene otras normativas que regulan la materia que está discutida en el fondo de la cuestión, pero para los americanos es otra cosa. Son cosas particulares, son cosas privadas”, insistió.

Dijo que la relación entre el gobierno y el embajador Ostfield de hecho está desgastada, pero no de derecho, porque finalmente esta es la primera vez que el gobierno emite un comunicado desde que se dispararon las medidas adoptadas por el Gobierno de esas sanciones en la restricción de visas y sanciones económicas a ciudadanos paraguayos.

“A partir de ahí yo no vi ninguna expresión así de este tono en Cancillería, pero en fin, es lo que tenemos hoy. Tenemos que analizar seriamente cómo vamos a llevar adelante las relaciones que no afecten, porque a tal punto está que sería declararle persona no grata al embajador, casi a ese extremo se llegó”, lamentó.