Dionisio Amarilla califica de hipócrita a Mario Abdo Benítez

Luego de meses de silencio sobre su futuro político, Mario Abdo Benítez anunció ayer su retorno. Al respecto, el senador Dionisio Amarilla (PLRA) señaló primeramente que considera que “es saludable para la política”.

Agregó que Marito es un actor preponderante. “Pero tiene hoy una causa judicial abierta, ojalá ese mismo espíritu que mostraba ayer, de tratar de aglutinar para de alguna manera seguir profundizando la construcción de una democracia inclusiva, abierta... también se traslade en su espíritu para someterse a la justicia y se le investigue como cualquiera de los que tienen causas abiertas”, declaró.

Resaltó que en su momento tuvieron causas comunes, como el rechazo a la reforma constitucional vía enmienda. “Definitivamente es un actor preponderante, hay que ver nomás cómo se desenvuelve, si realmente viene con intenciones de contribuir a la democracia o de alguna manera esta buscando impunidad también”, planteó.

En otro momento calificó a Mario Abdo de “hipócrita, bastante fariseo”, debido a sus críticas en contra de la expulsión de Kattya González. Señaló que Mario Abdo orquestó varias pérdidas de investidura.

Comisión garrote: Amarilla defiende integración

En otro momento, señaló que aún nadie le propuso que forme parte de la Comisión Bicameral l “Contra el lavado de dinero”, conocida como “comisión garrote. No obstante, si llega a integrarla aseguró que será transparente.

“En caso de que me nominen para integrar la Comisión, lo primero que voy a hacer es proponer un reglamento, no como lo hizo Querey, que no tuvo reglamento (para la Comisión Messer), convocó a quien quiso. Cuando se constituye una comisión bicameral lo primero que hay que hacer es un reglamento”, criticó.

Aseguró que si él integra la comisión “no a perder el espíritu democrático”. Cuando le preguntaron si era justo que integrara la comisión en representación de la oposición, dijo que si retornó a la política fue para “generar un antes y un después y esa línea no la voy a dejar de lado”.

Sobre la intención confirmada por el cartismo de ejercer presión contra el Banco Atlas, del Grupo Zucolillo, Amarilla señaló que “no le hace muy bien al sistema financiero ni a la democracia” que existan sospechas de lavado de activos en un banco que pertenece al grupo empresarial de un “medio poderoso”.