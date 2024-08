Oposición buscará integrar cuestionada “comisión garrote”

El presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, debe comunicar hoy la resolución de conformación de la Comisión Bicameral “Contra el lavado de dinero”. El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que buscarán que representantes de la oposición formen parte.

“En Diputados vamos a tratar de que, en representación del espacio de la oposición, pueda integrar el diputado Diosnel Aguilera, que es decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad de Pilar, para contrapesar un poco la intención real que tiene esta gente”, expresó.

Agregó que desde un inicio se opusieron a la creación de esta comisión, pues son evidentes las intenciones que están detrás. “Es demasiado obvio que es para perseguir a quienes no piensan igual que ellos, no solamente políticamente hablando, a nivel empresarial también”, señaló.

A pesar de ello, Vaesken recalcó que desde el tercer espacio tratarán de que al menos algunos representantes la integren. “Yo creo que es factible y los colegas van a entender que hay que tratar de poner un poco de imparcialidad a una comisión que a primera vista es para perseguir”, declaró en radio Cardinal.

Así también, señaló que el objetivo es que no vaya un “satélite” sino un verdadero representante de la oposición. “Si no es así, no van a tener legitimidad; van a tener validez jurídica, pero no ante la opinión pública”, sentenció.

Finalmente, lamentó que “personas con exceso de poder” sigan imponiendo peligrosos proyectos como estos.

Cartismo advirtió que irá en contra del Grupo Zuccolillo

El día de la aprobación de este proyecto de ley, los cartistas no evitaron esconder la vendetta en contra de ABC Color y el Grupo Zuccolillo.

Uno de los que propusieron abiertamente esto fue el senador Juan Carlos Galaverna (h), quien instó a que la comisión investigue el supuesto caso de “lavado de dinero de la plata de la Conmebol en el Banco Atlas” y la supuesta relación del “narcotraficante Cabeza Branca con el Banco Atlas”.