A pedido del MEF, rechazarían incentivo impulsado por cartistas

El proyecto planteaba supuestamente beneficios para productores de caña de azúcar y maíz como materia prima para biocombustibles, iniciativa que fue fuertemente criticada por opositores en el Senado, mediante argumentos que hoy ratificó el MEF.

“Estuvimos discutiendo principalmente sus implicancias fiscales, porque hay una exoneración del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y también existe una reglamentación que le obliga a renovar el 50% de la flota (automotor) al Estado y todo eso tiene implicancia fiscal”, afirmó Fernández Valdovinos.

Este mencionó que los beneficios impositivos abrirán la puerta a que otros sectores pidan el mismo beneficio, pero sobre desangrar al Estado la obligación de comprar vehículos nuevos.

“Estuvimos analizando esa parte de obligar al Estado de que el 50% de la flota para el 2028 sea flex, lo cual me va a obligar a mi ahora que no estoy utilizando recursos para nuevos autos, me va a obligar a renovar el 50% y eso es mucha plata”, acotó.

Acotó que junto a los legisladores, acordaron ver si se podía modificar el proyecto, y sino, rechazar y presentar algo nuevo.