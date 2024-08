Precio de la carne: Cartistas y aliados dejan sin quórum debate sobre supuesto oligopolio

Los cartistas y sus “satélites” dejaron hoy sin quórum la sesión de la Cámara Alta cuando se estudiaba el proyecto de ley “Que crea una comisión especial para consensuar proyectos que buscan desmonopolizar la venta, distribución, exportación y comercialización de productos cárnicos en Paraguay”.

Dicha iniciativa fue presentada por los senadores Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Ramón Retamozo (ANR, cartista); Blanca Ovelar (ANR, Añetete); José Oviedo (CN), Noelia Cabrera (exPLRA, cartista); Hermelinda Ortega (exPLRA, cartista) y Zenaida Delgado (cartista-exCN).

Paredes dijo que los ganaderos acusan a los frigoríficos, Concepción y Minerva, de monopolizar la producción y fijar los precios, violando la Constitución. Lamentó que actualmente las familias paraguayas no pueden acceder a los cortes de carne y que esto se puede ver en los supermercados. Dijo que urge instalar una mesa de diálogo para obtener respuestas.

Eduardo Nakayama (PLRA) adelantó su rechazo al proyecto y señaló que no hay monopolio, sino un oligopolio pero que para luchar contra eso hay que liberalizar el mercado, en lugar de poner restricciones o regulaciones. Indicó que el gobierno debería permitir el ingreso de carne argentina, como ejemplo.

Salyn Buzarquis (PLRA) manifestó que no se puede liberalizar el mercado si no hay competencia como actualmente ocurre. Agregó que dos grandes frigoríficos manejan el 70% del mercado de la carne. “No hablo de intervención, sino de regulación”, aclaró.

Celeste Amarilla (PLRA) expresó que los liberales no pueden intervenir los mercados fijando precios.

Culpa a supermercados

El vocero por el cartismo, Gustavo Leite (ANR, HC), dijo que no se podía crear una comisión contra un monopolio que no existe. “En Paraguay hay 10 frigoríficos y van a haber 12 de exportación. Dos más paraguayos se van a sumar a fin de año. Yo fui ministro de Industria y Comercio, conozco esta historia de ganaderos que quieren precios más altos e industriales que quieren precios más bajo”, aseveró.

Leite señaló que los ganaderos dicen tener 13 millones de cabeza, de US$ 500 cada una, lo que suma US$ 6.500 millones, con lo que pueden crear “sus propios” frigoríficos y poner el precio que quieran. “Traen un problema que no es nuestro a un réferi que no corresponde”, añadió.

Advirtió que cuando un gobierno interviene un mercado, se desincentiva al productor, hay menos producción con los mismos consumidores, por lo que el precio sube.

Sostuvo que los márgenes altos están en los supermercados y propuso que la Comisión de Industria del Senado informe sobre la situación el mes entrante.