Celeste culpa a Nenecho de que Asunción esté “fea y ultrajada” y Lizarella responsabiliza a morosos

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) en el espacio de oradores del Senado dijo que los asuncenos alguna vez necesitan tener un intendente que viva en la ciudad y no en Lambaré, en alusión a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).

“Necesitamos un intendente que quiera a su ciudad, un intendente patriota y que entienda que Asunción es de todos los paraguayos”, dijo y cuestionó que el jefe comunal siendo cartista y estando su partido y movimiento en el gobierno no haya podido gestionar la Ley de Capitalidad.

“La fundación de Asunción nos encuentra más deprimidos que nunca a los asuncenos, sin plaza, con tierras en todas las calles... Nos estamos acostumbrado a esta ciudad sucia, rota, destrozada. Nos estamos acostumbrando, no nos quejamos, no reclamamos. Nada que festejar el día de mañana más que lamentar el intendente inepto, negligente y corrupto”, dijo Amarilla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lizarella Valinete culpa a los asuncenos morosos

La senadora Lizarella Valiente (ANR, HC), esposa del intendente colorado cartista, salió al paso de las críticas de su colega y dijo que Asunción tiene 450 mil habitantes y una morosidad del 50%. Indicó que reciben a mas de 2 millones de habitantes de las ciudades del área metropolitana que vienen a trabajar en las instituciones públicas.

Lea más: Asunción: Nenecho estaría “desnaturalizando” uso de contratos vía emergencia, dice Contrataciones Públicas

Se quejó porque el municipio debe transferir al Ministerio de Economía el 5% de su recaudación para municipios más pequeños, cuando la Municipalidad de Asunción no recibe ningún tipo de ayuda del gobierno central, no tiene gobernación y no recibe royalties solo se sustenta de sus contribuyentes que tiene un 50% de su morosidad.

También mencionó que la Municipalidad canceló una deuda de más de G. 15 mil millones que se tenia con la ANDE e indicó que heredó una deuda de G. 915 mil millones y ya pagó el 55%. “La Municipalidad de Asunción no solamente es arreglar las calles, tapar baches (...)”, dijo la parlamentaria molesta al señalar en alusión a su colega que se llenan la boca criticando, cuando los municipios administran miseria. Sin embargo, no respondió que se hizo de los G. 500 mil millones que tenían que ser destinados a obras.

Celeste volvió a hacer uso de la palabra y trató de inútil de Nenecho porque ni siquiera puede cobrar a sus amigos del gobierno porque la senadora Lizarella también dijo que varias instituciones y hasta el Congreso adeudan a la Municipalidad. Amarilla mencionó que culpa de la mala gestión es porque se compran votos, concejales liberales y bañados enteros con anuencia de liberales.

En ese momento Lizarella desde su banca trató de comprabancas a la senadora Amarilla quien le respondió: “Yo pago mi propia banca, no me paga Cartes”, le respondió e ironizó que pongan al titular de la DNIT, Óscar Orué como intendente para recaudar en el Municipio como lo hizo en la DNIT.

Lizarella quiso responsabilizar a la senadora liberal porque no impulsó como diputada por Asunción en el periodo pasado por la Ley de Capitalidad.

Nenecho no puede culpar a otros, dice Nakayama

El senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA) se sumó a las críticas y dijo que Nenecho no es uno de los peores intendentes sino es “el peor intendente de la historia”. Afirmó que ni siquiera la Contraloría sabe donde están los G. 500 mil millones. “Las calles están en estado calamitoso, nos llenamos de excusas”, dijo y recordó que Nenecho antes ya estuvo como concejal y presidente de la Junta y no puede culpar a otros administradores de su calamitosa administración.