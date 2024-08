Colym afirma que será autónomo en comisión garrote y pide sesión pública

El senador Colym Soroka (ANR) es uno de los tres senadores, además de Gustavo Leite (ANR, HC) y Dionisio Amarilla, senador expulsado del PLRA y aliado cartista, que forma parte de la recientemente creada comisión “garrote” impulsada por diputados del cartismo.

“Ni si me llaman de algún sector o alguien en particular (en alusión a Horacio Cartes o a Mario Abdo Benítez), las decisiones son mías. Yo no pertenezco a ningún bloque, siempre hay que buscar la verdad y la justicia” (sic), dijo el senador colorado.

Soroka dijo que espera que Diputados conforme la comisión para poder tener la primera reunión y el delineamiento a seguir. “En una comisión especial de investigación, para mí no debe estar exento nadie y no se debe hacer nada fuera de lugar. Tengo bien claro con respecto a eso”, enfatizó.

Mencionó que la oposición tuvo la oportunidad de integrar la comisión y que cuando ellos decidieron no integrar, él pidió hacerlo. “Mi idea es buscar que la comisión sea neutra y que no sea de algún modo una comisión para perseguir, ni menos para usar para cosas fuera de lugar, yo no me voy a prestar a eso”, señaló.

Reuniones públicas

El legislador señaló que una vez que se instale la comisión denominada por los cartistas como “antilavado” planteará en la primera reunión que todas las reuniones sean de carácter público.

“Es un tema muy delicado y hay que tener muy en cuenta eso, hay que buscar que sea lo más transparente posible, en sus ideas, contenido y en lo que apuntamos”, manifestó.

También dijo que hay muchas denuncias en el sector agropecuario, así como el movimiento de dinero que se hace con la compra de frutihortícolas de contrabando. “Mueve muchísimo dinero y eso nadie controla. Tengo una visión diferente porque en la comisión de Lucha contra el Contrabando trabajamos con la DNIT y con el Ministerio Público”, dijo el senador.

Sostuvo que para él fue una desinteligencia de la oposición no formar parte de la comisión bicameral de investigación porque según dijo ya desde afuera uno no tiene voz ni voto.

Soroka dijo que espera que la comisión aporte de algún modo a las instituciones, la nación y al sector agropecuario. “Si se le da el ropaje de la seriedad, puede ser una comisión de gran utilidad”, manifestó.

La comisión

El Congreso aprobó el pasado 7 de agosto la creación de la comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.

Tendrá una duración de 60 días prorrogables a partir de su instalación. Estará integrada por tres senadores y tres diputados.

El senador Gustavo Leite (ANR, HC) la semana pasada ya había mencionado que la primera en ser convocada por la comisión conjunta será la titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, con quien verán cuáles son los casos en los que la institución requiera ayuda del Congreso.