Muerte de “Lalo” Gomes: qué dijo el presidente Santi Peña

El diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes murió esta mañana tras un allanamiento en su vivienda ubicada en Pedro Juan Caballero. La Policía señala que el legislador falleció en un tiroteo que supuestamente él inició tras el ingreso de los intervinientes.

El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que se comunicó con el presidente Santiago Peña, quien se encuentra de viaje en Costa Rica, tras la muerte del diputado. Agregó que el mandatario les brindó su respaldo tanto a él como al comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez.

Asimismo, dijo que no teme la posibilidad de un juicio político en su contra como consecuencia del resultado del procedimiento.

“Hablé con el Presidente. Le llamé a informar apenas tuve noticias muy temprano, pero en Costa Rica entiendo que hay dos horas de diferencia menos, era muy temprano. Pero apenas amaneció, encontró mi mensaje, me devolvió la llamada y me ratificó el 100% de la confianza a mí, al comandante de la Policía y a la lucha contra el crimen organizado. No escuché nada, pero no creo que pase a mayores. No se puede evitar que pidan la cabeza, pero te cuento lo que me dijo el Presidente personalmente”, mencionó.

Riera no renunciará

El diputado cartista Derlis Rodríguez pidió la renuncia inmediata o destitución del ministro Riera y del comandante policial, además del inicio de un juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

“Soy consciente de que es un tema altamente político y creo que también habrá voces reclamando resultados, pero creo que la verdad se va a terminar imponiendo. El Presidente nos dio el 100% del respaldo y hablé con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, y me dijo que iba a ser vocero en términos de aclarar las dudas. Hablé también con el fiscal general y me dijo que vamos a esperar que pasen las horas, recibir los documentos, hacer la autopsia y después en todo caso nos juntamos”, expresó Riera al respecto.

También aseveró que no piensa renunciar, pues está seguro de que los intervinientes no actuaron con negligencia. Además, mencionó que “no hay diputado que esté por encima de la ley”.

Niega “quema de archivos”

El ministro, en otro momento, negó que la muerte del diputado a manos presuntamente de las fuerzas policiales haya sido parte de una “quema de archivos”. En defensa de ello, alegó que los intervinientes trasladaron al diputado al hospital tras el tiroteo porque aún presentaba signos de vida.

En el marco del operativo “Pavo Real II”, en el cual se ejecutaron dos allanamientos en Pedro Juan Caballero, murió esta mañana el diputado cartista, quien estaba imputado junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y otras cuatro personas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.