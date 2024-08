Suplente de “Lalo” Gomes en Diputados no se unirá al cartismo, sostiene

Tras la trágica muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el concejal Santiago Benítez, quien lo reemplazaría en el Congreso, manifestó su postura política y distanciarse del cartismo, movimiento al que pertenecía Lalo. Benítez, diputado suplente por Amambay, hizo énfasis en que no está dispuesto a unirse al cartismo.

Benítez relató que, con miras a las elecciones, primeramente llegó a un acuerdo político en Pedro Juan Caballero. Sin embargo, Benítez denunció que, durante el proceso, fue contactado por José Alberto Alderete, influyente cartista, quien le pidió la suma de G. 2000 millones por su candidatura y de otra persona.

Lea más: ¿Quién será el suplente de Lalo Gomes?

“Yo no tenía por qué darle plata, pero sí teníamos gente que nos apoyaba”, aseguró. Ante esa situación conversó con “Lalo” Gómes para su inclusión en la lista y que lo hizo sin costo alguno. “Lalo jamás me pidió plata ni puso condiciones, y por eso formamos parte del equipo de Mario Abdo Benítez”, destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El concejal señaló que su relación con Lalo Gomes no era de amistad cercana, sino de conveniencia política. Aclaró que en este ámbito político “hay mucha negociación”.

Benítez lamentó la muerte del diputado y exigió que se aclare la situación. Insinuó que el operativo pudo haberse manejado de mejor manera y hasta se pudo evitar la muerte del parlamentario. “Pareciera que se fueron con policías que no estaban preparados”, dijo.

Lea más: Lemir explica por qué “Lalo” pudo haber estado en cuclillas antes de morir

Demostró además su preocupación por la creciente violencia en Amambay y cómo esta afecta a los actores políticos de la región.

No seguirá los pasos de “Lalo” al cartismo

Benítez también aclaró que no seguirá los pasos de Lalo en cuanto a alinearse con el cartismo. “No me asustan los ofrecimientos; tengo una mirada diferente y no estoy para ser un cepillero más de nadie”, sentenció. Afirmó que, de tener que posicionarse en algún movimiento, no sería dentro del cartismo, que según él, “despreciaron nuestra candidatura”.

Finalmente, Benítez recordó a Lalo Gomes como un empresario y deportista, quien presidió la Federación de Fútbol de Salón de Amambay y fue un activista en la rural. A pesar de la mala fama que Lalo adquirió tras su ingreso en la política, Benítez subrayó que nunca fue vinculado oficialmente con delitos de lavado de dinero, y pidió que se aclaren las circunstancias de su muerte para que se conozca la verdad.