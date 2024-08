“Explicaciones debieron dar al pueblo paraguayo, no sólo a los legisladores”, dice Colym Soroka

“Yo no creo que tengamos que escuchar explicaciones solamente nosotros los legisladores y no la ciudadanía. El Paraguay está esperando una comunicación o un informe real de la Fiscalía General de todos los involucrados en este proceso, así que yo no quería participar por la sencilla razón, que creo que no por ser senador me tengan que dar la explicación, se le debe dar explicaciones a todo el pueblo paraguayo”, dijo el senador colorado.

El legislador dijo desconocer cual es el motivo del porque la Cámara de Senadores, presidida por el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) resolvió invitar al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón y a al ministro del Interior, Enrique Riera, en el operativo “Pavo Real II” realizado el lunes en Pedro Juan Caballero donde fue abatido el diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Soroka también dijo que estamos en un escenario donde una persona fue asesinada, no se implementó el uso de las cámaras en el operativo que está vigente por ley, un policía dijo públicamente que auxilió al diputado cuando el médico forense Pablo Lemir informó que el legislador falleció en el lugar. “Son demasiadas dudas que ellos tienen que aclararle a la ciudadanía, no, a nosotros no a mí”, insistió.

Lea más: Muere el diputado “Lalo” Gomes en tiroteo con la Policía

Indicó que luego del allanamiento que consideró se procedió de mala manera y que correspondía que a la hora de la explicación digan que ya hay personas sumariadas, se abrió un proceso de investigación contra los fiscales. “Ya tenía que accionar la justicia”, manifestó y lamentó que hasta ahora no se active la justicia tras lo ocurrido. “¿Entonces que podemos escuchar?”, cuestionó.