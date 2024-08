El temor de Rubin tras sesión reservada: “No creo que sea el último caso”

En una sesión reservada realizada este miércoles en la Cámara de Senadores, el ministro del Interior, Enrique Riera; el comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez, y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fueron invitados para esclarecer sobre la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes en allanamiento fiscal-policial.

“Nos mostraron pruebas contundentes que imagino van a ser públicas en cualquier momento y le transmití ya, en el pleno, mi total respaldo que caiga quién caiga, no importa si sea diputado, ministro, senador o presidente de la República, si forma parte del crimen organizado, tiene que caer”, mencionó el diputado Rubén Rubin tras el encuentro.

Afirmó que sale conforme con las explicaciones y evidencias que presentaron las autoridades invitadas. “Quedo conforme y sorprendido, no era lo que esperaba porque en un principio todos estábamos sorprendidos porque el ministro decía que no sabía nada y el comandante lo mismo, no estaba conforme con esas declaraciones, pero hoy salgo de esta sesión reservada bastante conforme”, destacó.

En cuanto a los materiales a los que accedió, señaló que “a mí lo que me deja tranquilo fue uno: como nos mostraron una reformación de los hechos de cómo aconteció todo; es muy claro, con una evidencia muy clara y luego también las evidencias de la investigación que no quiero adelantar, pero fueron claros de quién es quién en este tema”.

No se demuestra que “Lalo” Gomes disparó primero

Igualmente, refirió que estos elementos a los que accedió no demuestran que el diputado cartista haya ejecutado primero los disparos que derivaron en una reacción de los agentes. Como sustento de ello solamente se cuenta con los testimonios de los intervinientes y las autoridades, según mencionó.

Rubín, así también, dijo que considera un “error” que la Policía haya decidido no filmar el allanamiento. Agregó que solicitó a las autoridades que en los próximos casos de narcopolíticos se recurra a la grabación para evitar “suposiciones”, en caso de resultados similares.

Asimismo, señaló que tras este encuentro ratifica su respaldo al ministro del Interior, al comandante de la Policía y al fiscal general del Estado, cuyas cabezas habían pedido sus colegas a través de un proyecto de declaración. “Se viene una presión política muy fuerte y necesitan el respaldo de la ciudadanía, de la clase política, no creo que sea el último caso similar a esto”, declaró.

Según el informe oficial de la Policía, “Lalo” Gomes murió tras un tiroteo que habría iniciado ante la irrupción policial, en el marco del allanamiento en su vivienda, ubicada en el barrio General Díaz de Pedro Juan Caballero.