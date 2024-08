“Lalo” Gomes: “Todavía no salió a luz todo”, afirma expresidente de comisión antilavado en el Congreso

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado del periodo legislativo 2018-2023 remitió en su momento a la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Sandra Quiñónez, un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre el fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, según reveló ayer el exsenador Jorge Querey, quien presidió dicho órgano del Congreso.

En dicho documento, según el exlegislador, ya se establecían las supuestas conexiones de Gomes, el hijo de este y sus empresas con estructuras criminales.

Querey ratificó esta mañana en ABC Cardinal que el informe de inteligencia al que accedieron en la CBI ya está en poder de la Fiscalía desde aproximadamente noviembre del 2021. “Absolutamente seguro de esta información”, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo insistía que cuando menos en el Ministerio Público había una negligencia grave y cuando más había ocultamiento y complicidad. Estas son las cosas que teníamos en aquel momento y me permitían a mí tener esas expresiones”, declaró.

Lea más: Fiscalía de Sandra Quiñónez cajoneó informe de Seprelad sobre Lalo Gomes e hijo

“Bachi” Núñez y otros miembros sabían del informe

Agregó que, además de la Fiscalía, todos los miembros de la CBI tuvieron acceso a dicho documento de inteligencia. Precisó que el entonces diputado y actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), lo recibió “en digital, en forma completa, todos los adjuntos”.

La CBI antilvado del período legislativo pasado estaba conformada por los entonces senadores Juan Afara (ANR), Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) y Jorge Querey (FG), además de los entonces diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA), Hugo Ramírez (ANR) y Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC).

No aparecen todos los nombres en acta fiscal

Sobre el contenido del informe sobre “Lalo” Gomes, mencionó que “en ese documento lo que se insiste es la trazabilidad financiera y las transacciones que se han dado con diferentes personas muy vinculadas y hoy claramente definidas con el narcotráfico”.

Lea más: Quién era Eulalio Lalo Gomes, el diputado abatido en un allanamiento de la Policía

Detalló que el informe hace referencia a conexiones para el narcotráfico y lavado de dinero del diputado fallecido con el clan Mota; Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca; agroganaderas, figuras del sector de la carne, así como también de individualidades que no aparecen en las actuales investigaciones de la Fiscalía sobre “Lalo” Gomes. Comentó que lo único nuevo es solamente es el presunto nexo con Luis María Zubizarreta, presidente de Zeta Banco.

“Este informe, por lo menos con lo que hoy ocurre, podemos afirmar que tenía un 95% de certeza. En aquel entonces, el esquema de lavado de activos a través de agroganaderas y esta empresa Paraguay Repuestos que fue allanada en PJC ahora, todo ello estaba en ese informe. No solo eso, recuerdo que concluía más o menos una cifra entre US$ 50 y 60 millones que no tenían forma de justificarse en el movimiento financiero de las transacciones que eran del finado exdiputado”, comentó.

Igualmente, el exsenador puntualizó que “de los nombres y empresas que figuraban ahí (informe del 2021), en esto que está saliendo ahora en el acta de imputación (2024) son dos o tres (lo que aparecen). Hay una decena de empresas y personas que son citadas en los informes de aquel entonces”.

Lea más: Video: así fue la balacera frente a la casa del hijo de “Lalo” Gomes

Alto nivel de evidencia

El exsenador, a la vez, resaltó que la CBI en aquel entonces tuvo acceso a un alto nivel de evidencia sobre los corredores de drogas y armas que saltaron -y derivaron incluso en operativos- posteriormente al trabajo realizado por el órgano del Congreso que presidía.

Agregó que ello es “la confirmación y ratificación que básicamente las instituciones son herramientas de las organizaciones criminales. Hoy en día, el Estado paraguayo es herramienta de las organizaciones criminales, ahí es donde tenemos un gran desafío de crear posibilidades ciertas”.

Apuntó que, conforme a las investigaciones que realizaron en la CBI, hay información que aún no fue publicada sobre el canal logístico del crimen organizado que opera en Paraguay y la región.

Lea más: Lo que dice el acta de imputación contra Eulalio “Lalo” Gomes y otras cuatro personas

“Creo que el Estado paraguayo, en el más benigno de los casos, hoy es funcional al narcotráfico y a otros tráficos. No es posible, cinco toneladas de cocaína en Europa sin complicidad. Es un gran desafío y también tenemos que aún descartar que aquí no esté desatada una guerra entre diferentes sectores del narcotráfico y la mafia, porque si hay algo que para mí fue concluyente en esos años de investigaciones es que en ese canal logístico en un alto porcentaje es droga, en otro cigarrillo y en otro son armas, y hoy en día estamos empezando a hablar de trata de niños. Todavía no salió a luz todo lo que tiene que salir”, agregó.

“Lalo” Gomes, imputado por lavado de dinero

En el marco del operativo “Pavo Real II”, en el cual se ejecutaron dos allanamientos en Pedro Juan Caballero, murió el pasado lunes el diputado cartista “Lalo” Gomes, quien fue imputado junto con su hijo y otras cuatro personas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.