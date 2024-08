Senadora apunta a “evidente quema de archivos”: Lalo “llevó a la tumba informaciones muy preciadas”

Tras la sesión cerrada, la senadora Yolanda Paredes hoy afirmó que no aprueba el procedimiento que terminó con la muerte de Eulalio “Lalo” Gomes.

“No me convencieron las explicaciones de cómo murió y las condiciones en que murió, siendo que ya los guardias fueron reducidos, para mí no tenía que tener este final y este señor tuvo que ser capturado con vida”, enfatizó.

Además, lamentó que el parlamentario haya fallecido sin antes comparecer a la Justicia, considerando todas las pruebas que fueron recabadas por la Fiscalía. “Lalo llevó a la tumba informaciones muy preciadas, pudo habernos dado nombres de políticos involucrados, porque no creo que haya operado solo en todo este tiempo”, planteó.

Señaló que para el pueblo este operativo no tuvo un resultado exitoso, pese a los antecedentes del parlamentario. “Porque al final Lalo Gomes se llevó a la tumba informaciones muy importantes que si se hubiera sometido a un proceso hubiéramos sabido quiénes están detrás de la narcopolítica que se instaló en Paraguay”, recalcó.

Muerte de Lalo es una “evidente quema de archivos”

La senadora agregó que todo lo mencionado le lleva a pensar que es evidente que la muerte de Lalo Gomes fue una quema de archivos. “No querían atraparlo con vida y someterlo al proceso, no tenemos que olvidar que la imputación ya estaba hecha, ya era solamente alzar al sistema, ellos ya tenían todo preparado”, señaó.

Agregó que todo esto da mucho miedo y el país no puede estar sometido a un Gobierno que apaña hechos ilícitos.

Muerte de Lalo: autoridades no saben quién disparó primero

Por otra parte, señaló que hasta el momento se desconoce si la balacera fue iniciada o no por el parlamentario abatido.

“En ningún momento dijeron quién disparó primero, dicen que saben la posición del arma y de dónde cayó Gomes, pero no quién disparó primero. A la pregunta quien disparó primero respondieron: ‘no sabemos determinar’. No se cerró este capítulo, la historia no está cerrada”, enfatizó.

Por otra parte, señaló que el ministro del Interior, Enrique Riera, argumentó que no se esperaba una reacción armada por parte del diputado. “De eso no le podés convencer a nadie, ni a un chico de 15 años le vas a convencer de que podés entrar a una casa en Pedro Juan Caballero, a las tres de la madrugada, y que el dueño no va a responder con arma de fuego”, enfatizó.

Agregó además que todo debía haber estado planificado y los intervinientes tenían que tener planes de contingencia, no atacar directamente a matar.

Las instituciones ya no confían en Senad, dice senadora

En otro momento, destacó que las investigaciones contra él ya empezaron en el 2017 y para el 2021 tenía Sandra Quiñónez una carpeta con todas las pruebas y antecedentes. “Y sencillamnete cajonearon”, cuestionó.

Agregó que no se puede ignorar toda esta situación y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) también tiene mucho que explicar, empezando sobre el por qué se ocultó información. “No participaron del operativo porque ya no gozan de la confianza de las fuerzas de seguridad del Paraguay”, opinó.

Juicio a Santiago Peña

En otro momento, señaló que si el Gobierno hubiera sido opositor, el Presidente de la República Santiago Peña ya hubiese sido sometido a un juicio político, pues un diputado murió en manos de la Policía.

“Acá hubo un organismo de seguridad involucrado en un asesinato, quema de archivo, así sencillamente porque no pudieron explicar las consecuencias y derivaciones, finalizó.