Proponen castigar a partidos con representantes narcos

El parlamentario Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), quien en el periodo pasado formó parte de la comisión bicameral “antilavado”, cuestionó que la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, como el actual fiscal Emiliano Rolón no hayan “movido un dedo” para investigar al diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC) y a su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, pese al gran trabajo que hicieron en la comisión.

Lamentó que no haya existido la voluntad política para investigar, lo que permitió que Gomes se postule y finalmente acceda a una banca en la Cámara de Diputados de la mano del Partido Colorado. “No puede ser que en Paraguay los partidos políticos no tengan ninguna responsabilidad por sus candidatos. Te van a decir algunos: nooo... pero tiene que tener una sentencia firme y ejecutoriada. Pero hay narcos y narquillos en todo el Paraguay que financian municipales o diputados que gastan entre US$ 2 millones a US$ 3 millones”, dijo.

Afirmó que los partidos políticos no pueden deslindar responsabilidad sobre los candidatos que ponen en sus listas, partidos o movimientos internos más aún cuando reciben aportes y subsidios del Estado, precisamente para no recibir dinero ilícito. Buzarquis mencionó que analiza el derecho comparado en España y que allí establecen multas muy altas, inhabilitaciones en elecciones y por casos más graves se le quita la personería jurídica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es un tremendo daño al país. El país tiene diputados narcos, senadores narcos, intendentes narcos, lavadores, gente vinculada al crimen organizado y no puede ser que los partidos no tengan filtros de mejor mecanismo de control, y que no sean responsables, porque son los partidos los que finalmente le proponen”, enfatizó.

Lea más: Caso “Lalo”: Peña agradece al Senado “madurez política” y dice que en Diputados se precipitaron

Si bien afirma que el delito transnacional no discrimina partidos, sostiene que gente ligada al crimen organizado “quiere irse al partido que tiene poder, es un atractivo enorme. No van a ir a rebuscarse en un partido de la oposición, siempre buscan copar esos partidos (ANR) para terminar controlando las instituciones del Estado, la Fiscalía y la justicia... van concentrando el poder y teniendo una impunidad “, añadió.

Sostuvo que el crimen organizado es más grave de lo que la gente cree “porque al tener tanto dinero sucio concentran el poder, corrompen la Policía, a militares, jueces, fiscales, asociaciones deportivas, cooperativas, bancos, destruyen absolutamente todo, concentran el poder, manejan todo el país y ahí está la responsabilidad de los partidos”, cuestionó.

Desenmascarar a partidos

El senador liberal anunció que en 15 días más presentará en la Cámara de Senadores el proyecto de ley de responsabilidad civil de los partidos políticos por actos de corrupción y crímenes de sus representantes. “Ahí vamos a ver la cara de quienes son los partidos que defienden a los narcos y al crimen organizado. Los partidos tienen que ser responsables por los candidatos que presentan”, reiteró.

Recordó que Lalo en su declaración jurada de bienes dijo poseer US$ 150 millones y se preguntó qué cantidad de dinero no declaró. Indicó que debe existir una trazabilidad y una correspondencia de los bienes de los candidatos.

El legislador liberal mencionó que el crimen organizado está infiltrado en el Parlamento, en los municipios y en el Estado paraguayo y agregó que pese a la aplanadora cartista en ambas Cámaras planteará formalmente el proyecto de ley que ya se aplica en otros países como España, Italia y Brasil. “Tenemos que hacer algo y no nos podemos quedar con los brazos cruzados”, indicó.

Lea más: Muerte de ‘’Lalo’' Gomes: recreación en 3D y momentos claves del allanamiento

Resaltó que el crimen organizado acapara con el microtráfico en los barrios provocando una ola de inseguridad que atenta contra la economía y genera desempleo en muchos lugares. Citó como ejemplo que en Asunción hay una cantidad de supuestos hoteles y residencias que están vacías. “Todo es lavado, inflan el precio inmobiliario, inflan el precio de los alquileres. Estamos viviendo una economía ficticia”, expresó.

Comisión “garrote”

Buzarquis manifestó que desde la Bancada Democrática opositora del Senado decidieron no integrar la comisión “garrote” que está pendiente de instalación, para no dar legitimidad a sus actuaciones porque ven un parcialismo y un sesgo absoluto.

Añadió que si la comisión bicameral quiere hacer bien las cosas deberían incluir el caso de Lalo Gomes como también de la gente vinculada al crimen organizado y al caso A Ultranza Py o el caso de contrabando de Tabesa. “No podés hacer una comisión para investigarle a fulano de tal, no. Si vos hablás del crimen organizado, tenés que investigar a todos, para eso se crea una comisión, no una comisión delivery”, dijo el senador.