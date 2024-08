Suplente de Lalo Gomes habla de ejecución: junta municipal de PJC emitirá repudio a autoridades

La muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes se trata de una ejecución, y en caso de que no existiese intención, por lo menos hubo una gran negligencia por parte de la Policía Nacional, según expresó el diputado suplente, Santiago Benítez.

“Una verdadera tristeza, y la población civil con miedo, porque si un legislador no tiene esa seguridad, imagínate un común, un ciudadano común, como vas a sentirte, si del sector que debería darle seguridad proviene tanta violencia. Ejecución, aunque nieguen, se trata de una ejecución, si no hubo intención, por lo menos hubo una gran negligencia en este hecho tan trágico”, dijo en una entrevista con el programa Mesa con Enrique Vargas Peña, de ABC TV.

Dijo que en el sector que apoya al diputado Lalo Gomes repudian a las autoridades que estuvieron a cargo del allanamiento realizado en el marco del operativo “Pavo Real II”, en el que se investiga al legislador fallecido y a su hijo, Alexandre Gomes, por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, así como también repudian al senador de Honor Colorado, Natalicio Chase, aunque desconoce de donde proviene el último comunicado en el que se expresa este repudio.

“No llegue a saber el origen, pero sí un repudio total a estas personas, a estas autoridades, y también al senador Natalicio Chase. Ayer en horas de la mañana tuvimos nuestra sesión ordinaria, la junta municipal de Pedro Juan Caballero, un repudio y un manifiesto que también la junta municipal va a estar emitiendo, ya se aprobó esto”, agregó.



Lea más: Caso Lalo Gomes: la DEA estuvo involucrada en el allanamiento, afirma ministro de la Senad

Muerte de Lalo Gomes: autoridades no tienen derecho a matar

Benítez criticó que por más de que existan razones que las autoridades esgrimen respecto a las investigaciones que están haciendo, eso no les da derecho a matar, al contrario, deben presumir la inocencia, deben darle el derecho a defenderse y el debido proceso a los investigados.

“El juez dijo que se fueron detrás de documentos, no precisamente para el arresto del diputado nacional Lalo Gomes, y se supone que debieron realizar una investigación, se supone que sabían que ahí estaba el legislador con su señora esposa, que no había matones”, cuestionó.

Lamentó las expresiones que las autoridades hicieron hacia la ciudad de Pedro Juan Caballero, tildando las mismas de “discriminatorias” y “despectivas” hacia la ciudad.

“Como ellos manifiestan, estaban viniendo a Pedro Juan, que no estaban en uno de los mejores barrios de Asunción, discriminando y hablando despectivamente contra toda una ciudad prácticamente. Si tienen miedo para venir a hacer un operativo en Pedro Juan Caballero, se supone que deben hacer una tarea investigativa”, expresó.



Suplente de Lalo Gomes podría asumir la próxima semana

Benítez fue consultado sobre cuando sería convocado por la Cámara de Diputados para asumir su banca en reemplazo del fallecido Lalo Gomes, a lo que respondió que el lunes estaría por el Poder Legislativo.

“Yo pienso que me estarán llamando el lunes, no sé cuando, pero no estoy apurado, todavía estamos tristes por lo que pasó y para mí es una gran pena, y no por la muerte del diputado Lalo Gomes solamente, sino por la forma en la que se violentó a la familia, primero, el recinto privado que debería existir una paz, tranquilidad”, aseveró.

Aseguró que si el diputado sabía que eran policías, SENAD, o cualquier organismo de seguridad el que realizaba el allanamiento a su vivienda, él iba a abrir las puertas y no iba a utilizar armas, ni intentar defenderse.