Arman cuchitril en Diputados y reflota plan de Yamil sobre restaurante en la terraza

El sábado pasado, Esgaib reposteó en X una publicación (que luego borró) de un video del año pasado donde plantea una especie de concesión privada para construir un restaurante en la terraza del Congreso.

“Tenemos una terraza que no se usa prácticamente. Si se logra uno, un proyecto que me habían presentado unos empresarios de hacer acá un ascensor con vista panorámica con un restaurant, va a ser muy llamativo, muy atractivo para toda la ciudadanía. (...) Tenemos acá un espacio prácticamente muerto que no se usa y la estrategia sería darle por un tiempo de 20 años por ejemplo y que hagan una linda obra, una construcción, y darle vida a esta zona también de nuestra ciudad”, planteó.

La sede legislativa ya se encuentra a tope, y aún así, está buscando cualquier espacio para montar oficinas, puesto que recientemente aprobaron la creación de otras 5 comisiones, con las que ya llegan a 36 en total.

La sede legislativa es además una bomba de tiempo, puesto que apenas el mes pasado se registraron dos principios de incendio y está atiborrada de “nepobabies” y operadores políticos.