Video: Kattya lleva serenata a IPS y lanza un duro mensaje a Peña

“Venimos a traerle una serenata al presidente del Instituto de Previsión Social y a los consejeros, pediéndole que derogue la resolución que hoy está vigente y que hace padecer a jubilados y jubiladas que tienen que demostrar que están vivos”, señaló Kattya González, la senadora expulsada el 14 de febrero pasado por cartistas y aliados.

La exsenadora subió un video en sus redes sociales en la que se la observa repudiando a las autoridades del IPS frente a la galería de expresidentes del órgano, ejecutando una guitarra y entonando la canción “El Ejecutivo”, de Maneco Galeano.

“Con esta canción de Maneco Galeano les decimos: Sos un pobre desgraciado, un infeliz amanerado, un tarupido tarado, un bestia un acomplejado, un psicópata alineado, un estúpido al cuadrado y si no te reto porque te veo medio indefenso y acobardado. Deroguen esta resolución, sinvergüenzas”, sentenció en el breve video que subió a X.

“Hoy estamos por el Instituto de Perdición Social. Sin camas, consultás después de meses, les pagás cada mes tu aporte y, cuando te jubiles, quieren humillarte pidiendo que vengas cada tres meses a dar “fe de vida”. Es tiempo de decir BASTA”, agregó en un mensaje escrito.

“Estamos acá en la sede del Instituto de Previsión Social. En este lugar sesionan los presidentes del ente previsional junto con los consejeros. ¿Vos sabías que ellos ganan más de 32 millones mensuales para tomar una resolución como la que hace unos días nos convoca”, cuestionó la parlamentaria en otro video en el mismo lugar.

“Los jubilados y las jubiladas deben padecer la ineficiencia y la falta de escrúpulos y de ideas de las personas que tienen que administrar los recursos de la previsional. Hoy no contentos con que no existan medicamentos, con que no haya camas, con que no encontremos ambulancias, con que cada persona tiene que esperar meses y meses para agendar una consulta. No contentos con eso se les ocurre la brillante idea de sacar una resolución donde cada tres meses deben constituirse de manera personal en distintas sedes de manera tal a certificar que están vivos”, lamentó.

“Ellos son parte del problema y no de la solución. Hoy venimos a traerles dos opciones. La primera, estimados miembros del Consejo y Presidente del IPS, firme un convenio con la Dirección del Registro del Estado Civil de las Personas y haga un cruzamiento de datos” urgió González.

“Presidente Peña, deje sus problemas con narcos”

“A nadie en la República del Paraguay se le puede enterrar si es que no tiene el certificado de defunción. Señor Presidente de la República, deje sus problemas con narcos y haga y exíjale a la gente de la previsional que utilice las tecnologías desarrolladas a través del Ministerio de Tecnologías como el MITIC de manera tal a encontrar alternativas para no hacer una vez más que los abuelitos y abuelitas tengan que estar padeciendo la ineficiencia de un instituto de previsión social que se cae a pedazos. ¡Basta!”, resaltó

Además de Brítez, el consejo del IPS es integrado por el Dr. Aníbal Manuel de los Ríos, en representación del Ministerio de Salud Pública; Carlos Alberto Pereira Olmedo (Ministerio de Trabajo); José Emilio Argaña Contreras (Empleadores); Víctor Eduardo Insfrán Dietrich (Trabajadores Aportantes) y José Jara Rojas (Jubilados y Pensionados). Carlos Estigarribia es el síndico.